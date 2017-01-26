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    Нацбанк оценил рост ВВП в 2016 году в 1,8%

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    В Национальном банке сообщили, что обнародованный рост ВВП за 2016 год в 1,8% выше прогнозов, ранее озвученных регулятором в 1,1%.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины оценил рост ВВП в 2016 году на уровне 1,8%, что выше прогнозов, по которым регулятор ожидал рост на 1,1%, сообщает УНИАН.

    НБУ прогнозировал ранее, что основным фактором роста экономики в текущем году станет увеличение внутреннего потребления и инвестиционного спроса. В то же время, регулятор отметил, что темпы восстановления остаются невысокими по причине медленных структурных реформ и неопределенности из-за военных действий на востоке Украины.

    Напомним, в декабре Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. 

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