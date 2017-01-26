Нацбанк оценил рост ВВП в 2016 году в 1,8%

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины оценил рост ВВП в 2016 году на уровне 1,8%, что выше прогнозов, по которым регулятор ожидал рост на 1,1%, сообщает УНИАН.

НБУ прогнозировал ранее, что основным фактором роста экономики в текущем году станет увеличение внутреннего потребления и инвестиционного спроса. В то же время, регулятор отметил, что темпы восстановления остаются невысокими по причине медленных структурных реформ и неопределенности из-за военных действий на востоке Украины.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП.