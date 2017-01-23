Новый законопроект о валюте будет готов к концу марта - НБУ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий заявил, что законопроект об иностранной валюте будет готов к концу марта; над текстом работает проектный офис, донором которого выступает Еврокомиссия.

"Драфт нового закона планируем завершить к концу первого квартала и уже во втором квартале внести его в Раду", — цитирует Чурия "Лига.net".

Замглавы НБУ отметил, что цель документа — отмена запретительных норм в существующих законах, которые касаются инвестиций за рубеж, лицензирования ряда валютных операций, регистрации кредитов от нерезидентов.

"Закон будет рамочным, а у НБУ будут широкие полномочия регулирования рынка с помощью своих нормативных актов", — заключил Чурий.

Напомним, падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением решения правительства о национализации крупнейшего в стране частного финучреждения — "ПриватБанка". За это время нацвалюта девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 гривны за доллар до 27,7 гривны за доллар по официальному курсу Нацбанка.

На минувшей неделе Чурий заявлял, что на межбанковском валютном рынке Украины наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением.