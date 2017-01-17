Гривна дешевеет из-за преобладания спроса на иностранную валюту – НБУ

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением наблюдается на межбанковском валютном рынке Украины, сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением решения правительства о национализации крупнейшего в стране частного финучреждения — "ПриватБанка". За это время нацвалюта девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 гривны за доллар до 27,7 гривны за доллар по официальному курсу Нацбанка.

"На межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов. Сегодня, 17 января 2017 года, предложение валюты ограничено прежде всего в связи с совпадением вчера, 16 января, выходного дня (в честь Дня Мартина Лютера Кинга) в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня", — говорится в комментарии на сайте НБУ.

В то же время остается актуальным сезонный спад деловой активности, преимущественно в агросекторе, что отражается в сокращении поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров. Также предложение валюты на межбанковском рынке продолжает ограничивать наличие значительной гривневой ликвидности у компаний-экспортеров, которые в декабре получили возмещение НДС на 16 миллиардов гривен (577,2 миллиона долларов).

"Учитывая действие определенных факторов, Национальный банк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке. С начала текущего года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 108,8 миллионов долларов, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны", — отмечается в комментарии.

Кроме того, НБУ расширил перечень инструментов, которые может использовать для этих целей. На прошлой неделе Национальный банк вышел на рынок с интервенцией на сумму до 10 миллионов долларов в форме запроса относительно наилучшего курса, которая подтвердила свою эффективность. Также во вторник НБУ объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить чрезмерные колебания курса гривны. Объем аукциона — до 100 миллионов долларов.