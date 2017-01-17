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    Гривна дешевеет из-за преобладания спроса на иностранную валюту – НБУ

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    Экономика Украины. Падение гривны (237)

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    С начала текущего года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 108,8 миллионов долларов, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны, сообщил регулятор.
    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением наблюдается на межбанковском валютном рынке Украины, сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

    Юрий Товстенко
    Facebook Юрия Товстенко
    Курс вниз. Гривна будет девальвировать в долгосрочной перспективе - Товстенко

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением решения правительства о национализации крупнейшего в стране частного финучреждения — "ПриватБанка". За это время нацвалюта девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 гривны за доллар до 27,7 гривны за доллар по официальному курсу Нацбанка.

    "На межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов. Сегодня, 17 января 2017 года, предложение валюты ограничено прежде всего в связи с совпадением вчера, 16 января, выходного дня (в честь Дня Мартина Лютера Кинга) в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня", — говорится в комментарии на сайте НБУ.

    В то же время остается актуальным сезонный спад деловой активности, преимущественно в агросекторе, что отражается в сокращении поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров. Также предложение валюты на межбанковском рынке продолжает ограничивать наличие значительной гривневой ликвидности у компаний-экспортеров, которые в декабре получили возмещение НДС на 16 миллиардов гривен (577,2 миллиона долларов).

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Радио Голос Столицы/Скриншот
    Полховский о падении гривны и работе НБУ

    "Учитывая действие определенных факторов, Национальный банк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке. С начала текущего года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 108,8 миллионов долларов, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны", — отмечается в комментарии.

    Кроме того, НБУ расширил перечень инструментов, которые может использовать для этих целей. На прошлой неделе Национальный банк вышел на рынок с интервенцией на сумму до 10 миллионов долларов в форме запроса относительно наилучшего курса, которая подтвердила свою эффективность. Также во вторник НБУ объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить чрезмерные колебания курса гривны. Объем аукциона — до 100 миллионов долларов.

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