Курс нацвалюты вернется к 25-26 гривнам за доллар к маю – Кушнирук

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр прогнозирует рост экономики в 2017 году. Об этом Владимир Гройсман заявил на своей странице в Facebook. По его мнению, о такой тенденции свидетельствуют экономические процессы в стране.
Анализируя прогноз главы Кабмина, экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал и ситуацию с курсом гривны в этом году.
"К сожалению, мы получаем ситуацию, которую мы наблюдаем уже несколько лет подряд, когда в начале года у нас обесценивается гривна, а потом происходит ее укрепление. У нас точно такая же ситуация была в 2016 году, когда в первых числах января гривна обесценилась и это происходило до конца февраля, а потом, с начала марта, произошло ее укрепление и уже в мае гривна вернулась в коридор 24-25 гривен за доллар. Я прогнозирую, что такая же ситуация будет и в этом году — гривна вернется в коридор 26-27, я бы даже сказал 25-26 к маю", — высказал мнение Кушнирук.
Ранее в докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" сообщалось, что ВВП Украины в 2017 году будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ.