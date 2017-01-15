Курс нацвалюты вернется к 25-26 гривнам за доллар к маю – Кушнирук

Борис Кушнирук, facebook

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр прогнозирует рост экономики в 2017 году. Об этом Владимир Гройсман заявил на своей странице в Facebook. По его мнению, о такой тенденции свидетельствуют экономические процессы в стране.

В качестве примера Владимир Гройсман привел данные "Укрзализныци". В прошлом году внутренние грузоперевозки выросли на 12 млн тонн — это почти на 8% больше, чем в 2015 году. Импортные перевозки выросли на 1,5 млрд тонн, что на 4,5% больше, чем в 2015 году.

Анализируя прогноз главы Кабмина, экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал и ситуацию с курсом гривны в этом году.

"К сожалению, мы получаем ситуацию, которую мы наблюдаем уже несколько лет подряд, когда в начале года у нас обесценивается гривна, а потом происходит ее укрепление. У нас точно такая же ситуация была в 2016 году, когда в первых числах января гривна обесценилась и это происходило до конца февраля, а потом, с начала марта, произошло ее укрепление и уже в мае гривна вернулась в коридор 24-25 гривен за доллар. Я прогнозирую, что такая же ситуация будет и в этом году — гривна вернется в коридор 26-27, я бы даже сказал 25-26 к маю", — высказал мнение Кушнирук.

Ранее в докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" сообщалось, что ВВП Украины в 2017 году будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ.