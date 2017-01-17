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    В Раде потребовали от Нацбанка стабилизировать курс гривны

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    Экономика Украины. Падение гривны (237)

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    Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак отметил, что четкие действия Национального банка Украины совместно с понятной позицией всего государства, должны успокоить валютный рынок.
    Народный депутат Максим Бурбак. Архивное фото
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украна. Руководству Национального банка Украины следует принять меры по стабилизации курса национальной валюты, заявил во вторник глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

    Юрий Товстенко
    Facebook Юрия Товстенко
    Курс вниз. Гривна будет девальвировать в долгосрочной перспективе - Товстенко

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    "От имени фракции "Народный фронт" хочу выразить обеспокоенность тревожной ситуацией с курсом национальной валюты. Мы требуем от руководства Национального банка принять меры для стабилизации курса гривны. Четкие действия НБУ, совместно с понятной позицией всего государства, должны успокоить валютный рынок и немедленно установить предохранители для тревожного экономического поведения людей", — сказал Бурбак в ходе заседания парламента.

    Член совета Нацбанка Богдан Данилишин ранее заявлял, что очередной виток падения курса гривны в Украины имеет сезонный характер и обусловлен сокращением поступления иностранной валюты в страну.

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