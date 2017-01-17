В Раде потребовали от Нацбанка стабилизировать курс гривны

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украна. Руководству Национального банка Украины следует принять меры по стабилизации курса национальной валюты, заявил во вторник глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

"От имени фракции "Народный фронт" хочу выразить обеспокоенность тревожной ситуацией с курсом национальной валюты. Мы требуем от руководства Национального банка принять меры для стабилизации курса гривны. Четкие действия НБУ, совместно с понятной позицией всего государства, должны успокоить валютный рынок и немедленно установить предохранители для тревожного экономического поведения людей", — сказал Бурбак в ходе заседания парламента.

Член совета Нацбанка Богдан Данилишин ранее заявлял, что очередной виток падения курса гривны в Украины имеет сезонный характер и обусловлен сокращением поступления иностранной валюты в страну.