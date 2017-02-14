История повторяется: Украина снова набирает кредитов, "как сучка блох"

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики — правовед, для РИА Новости Украина

Словно и нет в Украине ни сельского хозяйства, ни металлургии, ни авиапрома, ни химической промышленности и т.д., способных наполнить казну. "Дадут или не дадут кредит?" – сродни гамлетовскому вопросу "Быть или не быть?" Есть ли выход из этого порочного круга?

Куда пропал миллиард?

Начало 2017 года не принесло в украинскую экономическую повестку оригинальности. Все ждут кредит. И по традиции на вопросы граждан, когда же, наконец, держава озаботится повышением социальных стандартов и вытащит их из нищеты, обещают следующий транш МВФ. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева обещала его в январе, заявив, что успешная национализация "ПриватБанка" и принятие госбюджета-2017 позволяют ожидать получения четвертого транша МВФ. Потом заговорили о начале февраля. Однако оказалось, что и в феврале в повестке заседаний МВФ украинский вопрос не значится.

Получит ли Киев следующий транш хоть когда-нибудь, неизвестно. Но тревожные "звоночки" уже раздались. В обнародованном Нацбанком графике официального финансирования Украины на 2017 г. "исчез" 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций под госгарантии США, что обещал ушедший вице-президент США Джо Байден. Сократился и объем ожидаемого финансирования от МВФ. Согласно данным НБУ, Украина в 2017 году получит от МВФ 4,6 млрд долларов, хотя ранее ожидалось 5,4 млрд, четырьмя траншами, а также 1,3 млрд долларов от ЕС, и 0,3 млрд от других доноров.

Правительству явно придется договариваться с новой администрацией США о финансовой помощи "с чистого листа". При этом Вашингтон, обладающий 16,5% капитала МВФ, даже после реформы Фонда полностью держит его под своим контролем. В период правления Обамы Киев привык получать финансирование "авансом", выполняя рекомендации МВФ по принципу "здесь читать, здесь не читать, здесь рыбу заворачивали". Более того, МВФ по геополитическим причинам даже изменил собственные правила, чтобы продолжать накачивать Украину кредитами, несмотря на отказ от выплаты 3 млрд. долларов долга России.

Сохранятся ли подобные "тепличные" условия впредь, большой вопрос. Так, по мнению директора Международного фонда Блейзера Олег Устенко, "без инициативы Украины сесть за стол переговоров, вынести вопрос на заседание совета директоров можно будет, но только если МВФ нарушит свою собственную политику, которая заключается в том, что страна, даже находящаяся в дефолте по отдельному долгу, должна начать вести переговоры по его реструктуризации".

В свою очередь, отказ МВФ от кредитования Украины и "исчезнувший миллиард" повлекут за собой сложности с получением кредитных средств из других источников и отток капитала с Украины.

"Не губите, мужики"

Существуют, впрочем, и объективные сложности с продолжением программы EFF. Согласно требованиям нового меморандума с МВФ, Украине придется провести еще ряд реформ, к которым правительство даже подойти боится.

Речь идет, например, о том, что до конца марта 2017 года правительство обязано принять решение о повышении пенсионного возраста: для мужчин — на четыре месяца ежегодно, начиная с июля 2017-го, для женщин — на шесть месяцев после 2021-го, до тех пор, пока пенсионный возраст достигнет 63 лет для всех — в 2027 году.

Также меморандум предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением на год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

До конца марта 2017 года Кабмин должен подать закон о рынке земли в парламент, сократить количество работников бюджетной сферы и госслужащих до конца 2017 года на 4%, а в среднесрочной перспективе — до конца 2019 года — более чем на 10%, отменить упрощенное налогообложение малого бизнеса.

Что еще очень "порадует" украинцев – это требование МВФ до конца июня предоставить ГФС доступ к банковским счетам украинцев и предоставить фискалам возможность использовать косвенные методы оценки доходов граждан.

Камнем преткновения в сотрудничестве с Фондом стала и "дыра" в Пенсионном фонде, которая достигла 6% ВВП.

Как считает экономист Александр Охрименко, "ради одного миллиарда "убивать" хоть и слабую, но хоть какую-то пенсионную систему? Нонсенс! Не стоит этих денег и социальный бунт, который произойдет в случае, если вопрос все же возникнет. Плюс к этому необходимо добавить ликвидацию "упрощенцев", которых на сегодняшний момент около 1,6 млн. в Украине, что также денег МВФ не стоит. Ну и земельная реформа: ее проводить не хотят ни Порошенко, ни его спонсоры".

И в самом деле, если ради 1 млрд. транша провести все эти так называемые реформы, останутся ли в стране люди, способные насладиться тем, что Украина "встала на ноги", как обещает директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард? Кормить в дороге к светлому либеральному будущему ведь никто не обещал.

Тем более что каждую копейку Киеву приходится буквально выгрызать. Сколько крайне болезненных реформ уже пришлось провести, но вместо выделения стране в 2015 году четырех траншей, а в 2016 году – еще четырех, Украина получила лишь три: первый на 5 млрд долларов в марте 2015 года, второй на 1,7 млрд в августе 2015-го и третий на 1 млрд в сентябре 2016 года. Т.е. 7,7 млрд долларов из запланированных 17.

А если не дадут? РИА Новости Украина Евгений Котенко Скаршевский: кредит МВФ в 2017 году Украине не нужен

По мнению большинства экономистов, получение очередного транша МВФ для Киева не столь уж необходимо. На данный момент золотовалютный резерв Украины хотя и сократился на 0,6%, составляет 15,4 млрд долларов.

Проблема в другом. Как сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман, "иностранные инвесторы, кроме МВФ, не спешат вкладывать средства в украинскую экономику, поэтому возникает проблема нахождения средств для погашения выданных кредитов. По словам Фурмана, в 2019 году Украина должна будет вернуть около 18 млрд долларов иностранных займов".

Как в свое время образно выразился Виктор Андреевич Ющенко, Украина "набралась кредитов, как сучка блох". В 2016 году государственный долг Украины увеличился до 67 млрд долларов. Только за последние два года внешние займы страны составили 600 млрд грн, что равно еще одному годовому бюджету. С 2014 года Украина взяла в кредит у МВФ 11,3 млрд долларов, у Всемирного банка — 4,435 млрд, у ЕБРР — 702 млн., у Европейского инвестиционного банка — 1,72 млрд., у ЕС – 2,9 млрд., у Германии – 220 млн, у Японии – 100 млн, у США – 3 млн.

Не будем забывать и о "гениальной" реструктуризации долгов имени Арсения Яценюка и Натальи Яресько, которые загнали страну в долговую кабалу до 2040 года. Срок моратория на выплату долга истекает как раз в 2018 г. Согласно договоренностям, правительство берет на себя обязательства в 2021-2040 гг., выплачивать кредиторам дополнительные средства, если номинальный ВВП страны превысит 125,4 млрд долларов. Если рост ВВП составит 3-4%, кредиторы получат 15% от прироста, а если рост ВВП превысит 4% — международным заемщикам Украины достанется 40% от прироста (!). В количественных показателях это составляет в 2018 г. – 22 млрд долларов, в 2021 г. – 2 млрд. ежегодно, а с 2028 по 2040 — 16,7 млрд. Это не считая "обычных" долгов, которые также придется возвращать.

Что же делать?

Если с извечным вопросом "Кто виноват?" все более-менее понятно, то вопрос "Что делать?" намного комплекснее и сложнее. Как считает лидер партии "Успішна країна" и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, в ближайшее время у Украины три перспективы. Первый сценарий подразумевает полное выполнение условий МВФ за счет украинской экономики и населения. Второй – объявление дефолта, вероятность которого экономист оценивает в 43%. Третий – спасение рейтинга власти за счет полного исчерпания ЗВР. Что в итоге также означает дефолт, но позже.

Как ни трагично звучит, но банкротство действительно может быть выходом. Украина станет не первым государством, которое таким образом спасло свою финансовую систему. Достаточно вспомнить, например, Аргентину и ряд африканских государств, которым удалось списать и реструктуризировать свои долги, что стало толчком для сложного и трудного выхода из экономической кабалы.

Но этого, безусловно, мало. Украинское правительство, увлекшись привлечением займов, "забыло" о таком полезном источнике пополнения валютных запасов, как внешняя торговля. Более того, внешнеэкономические связи были принесены в жертву "революционной целесообразности". В результате украинский экспорт в 2013-16 гг. сократился с 63,3 млрд долларов до 32,73 млрд за 11 месяцев 2016 г. Отрицательное сальдо внешней торговли составило в 2016 г. 2,32 млрд долларов. В два раза больше, чем может получить Киев от МВФ в долг.

По иронии судьбы, как ни пытается Украина придушить торговлю с РФ, Россия осталась самым крупным внешнеторговым партнером, закупив украинской продукции на 3,2 млрд долларов. По оценке Петра Порошенко, прозвучавшей во время обращения к парламенту, потери экономики Украины от торговой войны с Россией составили 15 млрд долларов. Почти целая программа МВФ. Если вспомнить о размерах российских и "кипрских" инвестиций в украинскую экономику, окажется, что российских и собственных ресурсов у Украины достаточно для того, чтобы не прибегать к внешним заимствованиям.

Здоровая экономика не создается в долг. Даже несмотря на угрожающие темпы деиндустриализации, после долгих лет падения в 2016 г. промышленное производство на Украине выросло на 2,4%. Можно сказать, вопреки экономической политике правительства. А что будет, если государство решит поддержать своих инвесторов, не дожидаясь "качественных" с Запада?

Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И спасти страну от долговой кабалы могут лишь сами украинцы.

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