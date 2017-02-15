Парадоксы экономических реформ: начались массовые увольнения - пресс-конференция

В среду, 15 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Парадоксы экономических реформ: начались массовые увольнения".

Повышение минимальной зарплаты в 2017 году грозит увольнениями от 200 тыс. до полумиллиона человек в Украине. Рост минимальной зарплаты, по утверждениям экспертов, уменьшает занятость низкоквалифицированных работников и способствует наследственной безработице в бедных районах страны. Рост минималки приводит к дефициту бюджета, инфляции и экономическому спаду. Кроме того, оно ослабляет конкуренцию, усиливает монополизм крупного бизнеса в ущерб малому и среднему.

Из-за повышенной минималки и ограниченных бюджетов в Украине уже начались массовые сокращения людей. Их увольняют, чтобы оптимизировать штат, причем зачастую без предупреждения и объяснения причин. Эксперты прогнозируют, что волна увольнений продолжится, а пика стоит ждать в конце февраля — начале марта. По оценкам Нацбанка, общая численность официально трудоустроенных сотрудников в этом году может сократиться на 9% по сравнению с 2016 годом, а повышение минималки до 3200 грн грозит увольнением почти 600 тысячам человек. В бюджетных организациях, по утверждениям экспертов, существует команда "сверху" по оптимизации штата сотрудников. Т.е. рост минимальной зарплаты – это удар по самым бедным. По молодежи, которую без опыта не возьмут на более оплачиваемую работу, по пенсионерам, по людям без нужной на рынке квалификации, по жителям неразвитых территорий. Следующая жертва минимальной зарплаты – это малый бизнес.

Эксперты пресс-конференции:

Людмила Черенько, заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины;

Дмитрий Дмитрук, директор Центра "Социальный мониторинг";

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности;

Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям