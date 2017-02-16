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    Гаврилечко: повышение минимальной зарплаты с 2017 года - ложь и манипуляция

    (обновлено: )20820
    Экономика падает и будет падать в 2017 году, поскольку нет никаких причин для роста – ни ослабления фискального давления, ни роста инвестиций, ни возможности повысить производительность труда, считает эксперт Юрий Гаврилечко.
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube

    Победные рапорты о росте украинской экономики не соответствуют действительности, официальной статистике нельзя верить. Госстат стал совершенно бесполезен и его можно безболезненно сокращать в полном составе. А экономика падает и будет падать дальше. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

    "Никакого экономического роста в Украине нет, это ложь. Это доказывают даже цифры Госстата, когда начинаешь проверять любую позицию", – сказал Гаврилечко.

    Он напомнил, что в 2016 году значительно увеличилось количество оформителей субсидий: "сейчас около 8 миллионов домохозяйств не могут себе позволить оплатить услуги ЖКХ без оформления субсидий".

    "Дело в том, что на самом деле реальные доходы населения снизились… Стоимость услуг ЖКХ по отношению к средней зарплате уже составляет порядка 50%. Между прочим, по этому показателю мы первые в мире, такого нет вообще нигде больше", – подчеркнул эксперт.

    По его словам, данные статистики относительно роста цен на базовые потребительские товары "напоминают ненаучную фантастику, потому что ничего общего не имеют с реальностью в принципе".

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