Гаврилечко: повышение минимальной зарплаты с 2017 года - ложь и манипуляция

Победные рапорты о росте украинской экономики не соответствуют действительности, официальной статистике нельзя верить. Госстат стал совершенно бесполезен и его можно безболезненно сокращать в полном составе. А экономика падает и будет падать дальше. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Никакого экономического роста в Украине нет, это ложь. Это доказывают даже цифры Госстата, когда начинаешь проверять любую позицию", – сказал Гаврилечко.

Он напомнил, что в 2016 году значительно увеличилось количество оформителей субсидий: "сейчас около 8 миллионов домохозяйств не могут себе позволить оплатить услуги ЖКХ без оформления субсидий".

"Дело в том, что на самом деле реальные доходы населения снизились… Стоимость услуг ЖКХ по отношению к средней зарплате уже составляет порядка 50%. Между прочим, по этому показателю мы первые в мире, такого нет вообще нигде больше", – подчеркнул эксперт.

По его словам, данные статистики относительно роста цен на базовые потребительские товары "напоминают ненаучную фантастику, потому что ничего общего не имеют с реальностью в принципе".