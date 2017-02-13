Гаврилечко: повышение пенсионного возраста не увеличит бюджет ПФУ

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Транш от Международного валютного фонда будет дорого стоить Украине. Уже известны условия, при которых МВФ все же выделит деньги нашей стране. По данным СМИ, пенсионный возраст поднимать не будут, но пенсионный стаж может увеличиться.

Также предусматривается изменение условий упрощенной системы налогообложения, отмена с апреля системы рассрочки платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, сокращение количества бюджетных работников и госслужащих, создание финансовой полиции.

До 1 апреля украинская власть должна будет принять законы об обороте земли и отмене моратория, а с декабря этого года Государственная фискальная служба должна получить доступ к банковским счетам.

Что означают все эти требования, и какими могут быть их последствия, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Пенсійний вік все ж таки будуть підвищувати чи ні?

— Розумієте, в урядовців сім п’ятниць на тижні, ця позиція змінюється чи не щоденно, відповідно, пояснити дуже важко. Єдине, що я можу сказати, як експерт, що підвищення пенсійного віку не вирішить жодної з тих проблем, про які зараз говорять. Підвищення пенсійного віку ніяк не поліпшить ситуацію з наповненістю бюджету пенсійного фонду, тому що не забезпечить зростання його доходів. Більш тривалий термін роботи для того, що для молоді не буде робочих місця, а загальна кількість платників податків не збільшиться. Гірше того, громадяни передпенсійного віку, зазвичай, погоджуються працювати за менші гроші, ніж молодь, відповідно, середній рівень заробітних плат по країні буде знижуватися, безробітна молодь або поповнить ряди криміналу, або стане ще одним тягарем на бюджеті фонду соціального страхування безробіття, або виїде з країни. Це перше. По-друге, що стосується кількості років. Виходячи з того, що середня тривалість життя в Україні приблизно 69-70 років, то при підвищенні пенсійного віку, середній термін вперебування на пенсії складе шість років, а при тривалості страхового стажу для чоловіків у 35 років, а для жінок в 30, а ще те, що стаж буде враховуватись лише з 2000-го року, то ніякого економічного сенсу сплачувати податки чи нарахування на фонд заробітної плати до пенсійного фонду нема сенсу, бо для тих, хто народився в 70-ті, 80-ті, 90-ті, пенсії не буде в принципі, оскільки вони не встигнуть до моменту досягнення пенсійного віку заробити цей страховий стаж.

Більшість людей скаже: вибачте, я просто не доживу до цієї пенсії щасливої…

— Безумовно. Виходячи з тієї інформації і витоків з меморандуму з МВФ, що вони збираються забезпечити 3% від ВВП скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду через підняття пенсійного віку, давайте зробимо невеличкі розрахунки. На даний момент в Україні близько 12 млн пенсіонерів, підвищення пенсійного віку на один рік може зменшити кількість, при незмінному рівні смертності, на 300-400 тисяч. Відповідно, підвищення пенсійного віку на три роки зменшить число одержувачів пенсії на 8-10%. Зараз власні доходи Пенсійного фонду і дотації з бюджету співвідносяться один до одного у 50 на 50. Відповідно, зменшення витрат Пенсійного фонду на 8-10% дозволить скоротити на 16-20% дотацію з державного бюджету. В грошах на цей рік це 22-28 млрд грн., що складе, вочевидь, близько 1% від ВВП, а ніяк не заплановані 3%. А от щоби досягти рівня економії в 3%, то потрібно підняти пенсійний вік на 10-12 років, оскільки з кожним роком чисельність населення в поколінні однолітків зменшується і прямої пропорційної залежності побудувати досить важко. Відповідно, якщо підняти пенсійний вік, це перевищить середню тривалість життя в Україні, і дійсно це дозволить зекономити кошти пенсійного фонду, але в такому випадку будь-яка копійка, яка з вашої кишені зараз йде у вигляді податків державі – це вкрадені у вас гроші. І все.

Таке б рішення провокувало дуже би велике невдоволення населення і на це не піде ні уряд, ні ВРУ?

— Тобто це не можливо з точки зору математики – з нею можна сперечатися скільки завгодно, але завжди будеш виглядати ідіотом.

Крім змін до пенсійної системи, передбачається зміна умов спрощеної системи оподаткування та скасування з квітня системи розстрочки платежів населення за житлово-комунальні послуги. Як можете це прокоментувати?

— Спрощена система оподаткування існує заради того, щоб держава не витрачала зайві кошти на забезпечення безробітних. Все, крапка, це єдина функція спрощеної системи оподаткування, яка існує у більшості країн світу, в тому чи іншому вигляді. Відповідно, якщо зараз прибрати спрощену систему оподаткування, то держава має знайти на рік десь приблизно від 60 до 90 мільярдів гривень, щоби компенсувати відсутність такої системи. Або погодитися на громадянську війну, тому що чотири мільйони безробітних злиднів, які не мають за що жити, будуть що робити? Десь красти або когось грабувати. Частина помре, частина може виїхати, якщо зможе, а більшість залишиться в Україні, якщо в них немає більше інших засобів до існування, отримаємо руїну. Це реальність. Це не поступове збільшення тіні, або іншого, тінь буває лише тоді, коли працює реальний сектор економіки, це функціонал тіні, тінь буває від чогось, якщо є легальний сектор, він може відповідно мати тінь, і тіні щось буде. А коли немає можливості вижити, люди зазвичай йдуть на будь-які кроки задля цього.

Передбачається також скорочення кількості бюджетних працівників і держслужбовців. Що це дасть? РИА Новости Украина За чертой. Треть украинцев считают себя бедными

— Знову ж таки, давайте зачекаємось поки буде з’ясовано кого збираються скорочувати, але те, що я бачу, скорочують лікарів, скорочують вчителів, скорочують працівників комунальних служб, знов таки, повертаємось до руїн – нема де вчитися, нема де і за що лікуватися, і колапс інфраструктури, тому що, перепрошую, але без електриків, сантехніків чи двірників сучасна система інфраструктури міст не працює. Будемо мати певне Сомалі, але з іншим кліматом.

Чи взагалі варто йти на такі умови заради траншу?

— Знов ж таки, запитання до кого – якщо до уряду, то для них варто. А як для експерта, то можу сказати, що всі транші МВФ, тобто будь-які кредитні гроші, які Україна отримувала з МВФ жодного разу не були потрібні для економіки України, жодної копійки з цих траншів в економіку України не потрапили. Відповідно, будь-який інший уряд, який прийде на заміну цьому зіткнеться з проблемою, а точніше з необхідністю оголошувати дефолт по всіх зобов’язаннях, припиняти сплачувати і відсотки, і тіло кредитів абсолютно всіх, і створювати нову реальність. Шановні, ви надавали кредити корумпованому уряду, ви це визнаєте абсолютно в усіх міжнародних рейтингах, то, будь ласка, залишайтеся без повернення коштів взагалі. Наголошую, що якщо зараз припинити всі сплати по боргах, можливо підняти пенсії вдвічі, не використовуючи можливості друкарського верстату. Збільшення пенсій вдвічі без друкарського верстату призведе до того, що в нас збільшиться швидкість обігу грошей і зростання ВВП впродовж року буде відсотків на 20.

Напомним, директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что выход из долговой ловушки — рост экономики страны, а для этого нужны структурные реформы.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.