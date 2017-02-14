Загородний: работа Кабмина приведет к многолетней стагнации экономики

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

После реформирования системы управления государственными финансами бюджет будет формироваться не на один, а на три года. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, отчитываясь о работе в 2016 году.

"Те меры, которые применялись по макроэкономической стабилизации, чтобы наполнить украинский бюджет, позволили нам его выполнить абсолютно по всем показателям. Мы даже при прогнозируемом дефиците в 3,7% смогли войти в показатель 3,1% дефицита бюджета 2016 года. Мы начали реформировать систему управления государственными финансами, мы переходим на среднесрочное планирование, мы хотим, чтобы украинский бюджет мы могли формировать на несколько лет — на три и больше — вперед. Это будет означать, что мы даем абсолютно четкую прогнозируемость по развитию национальной экономики", — заявил Гройсман.

Заявление Гройсмана по модели развития экономики в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви прокоментуєте заяву Гройсмана стосовно макроекономічної стабілізації?

— Прем'єр у нас трохи прибріхує. Бюджет в минулому році був виконаний за рахунок розгону інфляції вже наприкінці року, коли тарифи пішли вгору, інфляція в промисловості була дуже високою. Тобто за рахунок додаткового податкового навантаження на людей. По-друге, трирічне планування гарно в теорії звучить, тільки мене цікавить, коли трирічне планування сам особисто запроваджував Гройсман, подавав бюджет спочатку у вересні, потім його міняв, потім незаконно вони змінювали його після першого читання, потім знову під новий рік воно щось виплило там. Тобто все це красиво на папері, але реально у нас буде відбуватися ручне керування. По-третє: а яке реформування державних фінансів і державного управління у нас відбулося? Може я щось пропустив, але нічого фактично не змінилося. А податкова система у нас фактично не змінилася — репресивний апарат був, так і залишився, суто випадково у нас податкову міліцію скасували, яка шалено хоче повернутися назад, цей каральний орган, який давно вже треба розігнати.

В даних умовах запровадження трирічного планування середньострокового це консервація вбивства економіки, консервація тієї стагнації, яка нікуди реально не рухається. Ті 1,8% зростання минулого року це фактично статистична похибка, яка залежить від того, як рахувати інфляцію: чи враховувати, чи не враховувати. А враховуючи те, що у нас наперсники сидять в Кабміні, порахувати можна все що завгодно. І питання в тому, що це знову суто радянське питання: що ми знайдемо ресурси уряду, щоб підвищити добробут людей. Та не треба підвищувати добробут людей, дайте людям заробити грошей, дайте підприємцям, щоб вони створили робочі місця. А це означає, що якщо хочете підвищувати добробут через бюджет, це викачування і вбивство бізнесу, щоб роздати знову мінімальні подачки, потім розповідати, як це гарно всім живеться. Це суто радянська, соціалістична модель, яка вже себе вижила. Ми вже не можемо жити в такій соціалістичній моделі, яку пропагує Гройсман.

Тобто у наших реаліях формування бюджету на декілька років вперед хоч і продуктивне, але неможливе?

— Воно продуктивно в стабільних економіках, щоб люди розуміли, про що йдеться. У наших економіках, коли не реформована реально ні державна служба, ні податкова система, яка є найскладнішою у світі, ми створюємо фактично трирічне планування для трирічної стагнації економіки, коли нічого змінюватися не буде. Якщо погано система працює і ви її законсервуєте, вона три роки буде погано працювати. Краще її кожен рік змінювати, покращувати, аніж говорити, що у нас стабільність. У нас буде стабільність як на кладовищі: тихо, мертво, але стабільно.

Який прогноз на 2017 рік і інфляційне таргетування, яке проводить НБУ? Украинское фото Карасев о заявлениях Тимошенко и атаке на Гройсмана

— Таргетуванням у нас займається НБУ, і Гройсман до цього, слава Богу, не має ніякого стосунку. А про яке стримування цін говорить Гройсман, якщо підняв в шалені рази тарифи, які зараз будуть впливати на ціни і т.д., як можуть стримуватися, коли вони фактично підняли мінімальну зарплату, фактично заклавши це в те, що бізнес буде закладати. Це не за рахунок продуктивності праці зросла зарплата, не за рахунок зростання економіки, а за рахунок того, що хтось штучно щось поставив. Інфляція йде шаленими темпами, вона просто не рахується, залежить від того, як вони будуть рахувати, а тепер логіка Гройсмана незрозуміла. Якщо ви стримували минулий рік і це втримали, то що ви зараз збираєтесь втримувати? А зараз ви збираєтесь втримувати те, що піднялися ціни на ЖКГ шаленими темпами в кілька разів, що ви попіднімали зарплату. Це просто невігластво, нерозуміння економічних реаліях і того, як працює економіка. А тінізація і далі буде відбуватися, тому що з такою економічною політикою тільки якщо втекти тільки у тінь, можна врятувати свій бізнес і робочі місця.

А як щодо подвоєнь надходжень до бюджету від митниці?

— Ви ж повинні розуміти, що таке зростання від митниці. Це означає, що імпорт товарів зростає. Це означає, що у нас не вигідно нічого виробляти. Люди йдуть в магазин, вони купують не вітчизняного виробництва, не створюють робочі місця, тому що не створено умов для вітчизняного виробництва через рекет податкової, через невідомо яку економічну політику. Люди ідуть і купують імпортні товари. Це колоніальна економіка, коли від митниці ми отримуємо такий величезний прибуток. Так, краще менше було надходження від митниці в нашому бюджеті, а більше було надходжень від податку прибутку підприємств і громадян. Це була б здорова економіка. А це — не здорова економіка. Фактично гроші в нас виводяться за кордон.

Напомним, директор инвестиционной группы "УНИВЕР" Алексей Сухоруков в эфире "ГС" заявил, что экономика Украины — закрытая, и вариантов для инвестирования существует немного.

Ранее управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний заявил в эфире "ГС", что иностранные инвесторы пока не готовы покупать большие объекты в Украине, поэтому правительству стоит сосредоточиться на приватизации небольших предприятий, интересных украинскому бизнесу.