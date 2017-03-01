Блокада Донбасса - это крах Украины или крах ЛДНР?

Василий Стоякин, обозреватель

Продолжение блокады Донбасса ставится в вину действующему президенту. По мнению многих наблюдателей, ситуация вокруг блокады демонстрирует слабость украинской власти и даже кризис государственности.

Я, однако, обращаю внимание, что политический процесс в Украине в принципе довольно редко учитывает интересы государства как такового или отдельных государственных институтов. Во всяком случае, после 2004 года борьба между политиками посредством блокирования работы государственных учреждений стала нормальным явлением. Достаточно вспомнить, как лихо президент Ющенко пресек большую часть инициатив премьера Тимошенко (приватизацию, например).

Поэтому демонстрация слабости государства в случае с блокадой не является признаком этой слабости. Просто политикам выгодно не использовать возможности государства в этом случае. Очевидно, блокада позволяет решать некоторые актуальные задачи.

Во-первых, не надо преувеличивать опасения украинских властей по поводу оппозиции со стороны ветеранов АТО. Накануне празднования "роковын Майдану" ((с) – Виктор Ющенко) разгон блокировщиков действительно мог привести к неприятным последствиям в Киеве. Но в целом они вполне управляемые и, к тому же, не бог весть какие храбрые – при угрозе разгона Семенченко и Парасюк вряд ли позволили бы себе героически погибнуть во имя идеалов.

Во-вторых, блокада Донбасса, судя по всему, не угрожает коллапсом украинской энергетике. Отключения не начались, статистика по запасам угля особой тревоги не вызывают, эшелоны в донецким углем систематически фиксируются в разных концах Украины (последняя новость, по-моему, была из Запорожья). Как полагает Юрий Гаврилечко никакой блокады Донбасса вообще нет. Большая часть "выхлопа" – сугубо информационная.

В-третьих, главные проблемы из-за блокады возникают у предприятий Ахметова. Да, отношения между "олигархом №1" и "олигарх-президентом" в последнее время складываются, вроде бы, нормально. Но, вполне вероятно, мы чего-то не знаем. Вариантов тут много. Например:

— давление на Ахметова оказывается по заказу Коломойского, а президент просто наблюдает со стороны за процессом. Ибо ослабевают, в результате, оба;

— Ахметову просто передали на содержание "Самопомич" и/или конкретную группу "блокираторов". Зачем нужны "спецэффекты" сказать сложно. Может, Ринат Леонидович попытался уклониться от навязываемой ему чести;

— Порошенко действительно хочет "отжать" у Ахметова какие-то объекты.

Впрочем, повторюсь, проблемы Ахметова на контролируемой части Донбасса преувеличивать, пожалуй, не стоит. А при помощи поставок угля можно манипулировать и другими олигархами.

В-четвертых, оказывается давление на ЛДНР. Судя по всему, предприятия Ахметова там действительно останавливаются. Для Ахметова это не очень хорошо, но, после восстановления контроля над территорией Донбасса, эти активы все равно к нему вернутся.

Власти республик планируют национализировать предприятия СКМ, что равнозначно остановке – эфемерные государства не смогут обеспечить хоть сколько-нибудь эффективное управление, а продукция этих предприятий востребована только в Украине и перепродать ее иначе чем через Украину невозможно. Поэтому поставки коксующегося угля из России ситуацию не спасут.

По властям же ЛДНР остановка предприятий ударит крайне болезненно – социально-экономическая ситуация в республиках однозначно хуже, чем в Украине. На этом фоне продолжаются заявления руководителей Украины о том, что они не намерены выполнять Минские соглашения. Вот, например, 27 февраля президент заявил в Днепропетровске: "Мы, украинцы, сами разберемся, как обеспечить реинтеграцию Донбасса в мирную жизнь Украины".

В целом сейчас, насколько можно судить, ситуация находится под контролем, и развитие событий Киев в целом устраивает.

Другое дело, что бесконечно продолжаться блокада не может, и она должна чем-то завершиться. Однако, судя по всему, относительно завершения консенсуса еще нет. Принятие закона об оккупированных территориях невыгодно, судя по всему, всем действующим лицам (включая блокировщиков), поскольку унормирует статус границы и, следовательно, пресечет имеющиеся коррупционные схемы. С другой стороны, Киев, вдохновленный однозначной поддержкой со стороны США уже при новой администрации, может счесть, что полная блокада, в условиях сохранения санкций против России, приведет к относительно быстрому краху ЛДНР и возвращению их территорий под контроль Украины.

Впрочем, повторяю, цели блокады могут находиться вполне себе на территории собственно Украины и касаться вопросов распределения собственности.