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    Полиция Луганской области нашла взрывчатку на месте проведения блокады

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (650)

    (обновлено: )19912
    Согласно информации, на месте, где расположены палатки участников блокады, проходят оперативно-следственные действия, работают эксперты криминалисты-взрывотехники.
    Блокада в Донбассе
    Анатолий Виногродский / Facebook

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украин. В Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции.

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    facebook.com/shtab.blokady
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    "В Луганской области у активистов-блокадников полицией выявлена взрывчатка… Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины "МОН", гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны", — написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

    По ее данным, сейчас на месте, где расположены палатки участников блокады, проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты криминалисты-взрывотехники. Следственно-оперативные действия продолжаются.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в связи с торговой блокадой в Донбассе 75 тысяч человек могут потерять работу.

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