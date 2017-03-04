"Мирная" блокада Донбасса: полиция обнаружила арсенал оружия

"В Луганской области у активистов-блокадников полицией выявлена взрывчатка… Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружена мина "МОН", граната РГД-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны", — написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

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По ее данным, на месте, где расположены палатки участников блокады, проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты криминалисты-взрывотехники. Следственно-оперативные действия продолжаются.