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    "Мирная" блокада Донбасса: полиция обнаружила арсенал оружия

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (657)

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    В Луганской области правоохранители обнаружили взрывчатку на месте проведения акции по блокированию торговли с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции.
    Канал ГП НП Луганской области

    "В Луганской области у активистов-блокадников полицией выявлена взрывчатка… Под одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружена мина "МОН", граната РГД-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны", — написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Мины, гранаты и тротил, найденные на месте блокады в Донбассе

    По ее данным, на месте, где расположены палатки участников блокады, проводятся оперативно-следственные действия, работают эксперты криминалисты-взрывотехники. Следственно-оперативные действия продолжаются.

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