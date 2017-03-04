"Соловьи" на редутах: от блокады до гражданской войны один шаг

Роман Степняк

Сказочные патриоты Семенченко и Парасюк, возглавившие "блокадный процесс" на линии разграничения, оказались еще и романтиками с большой дороги: не каждому сознательному ветерану придет в голову не просто назвать один из "редутов" на трассе Мариуполь – Донецк именем "Соловей", но и подчеркнуть преемственность "гарнизона" с батальоном "Нахтигаль", сформированным из числа украинских националистов в годы Второй мировой войны. Батальон воевал в составе фашистской армии и первым вошел во Львов в июне 1941 года.

Задача гарнизона нового редута, говорится в сообщении штаба "блокадников", "перекрытие трафика контрабанды, контрафакта и торговли с оккупантами". Замыслы Семенченко и компании тщательно разжеваны экспертами: речь идет о крупном, если не решающем сражении отечественных олигархов за финансовые и сырьевые потоки.

Продумана ли эта кампания до мелочей в штабах противоборствующих сторон – судить не буду. Если исходить из опыта всех революционных событий, случившихся в течение последних трех с лишним лет, то можно сделать вывод, что о последствиях на берегах Днепра и прочих сине-желтых водоемов никто не думал. Блеск благородного металла и шуршание шершавых купюр затмевали глаза и лишали здравого слуха всех, кто должен был принимать важные для страны решения.

Правы те, кто подсчитывает убытки от развязанного конфликта. Блокада уже развязала руки непризнанным республикам и позволила объявить о национализации донецких и луганских предприятий, работающих под украинской юрисдикцией. Пока трудно представить, как с этой задачей структуры ОДРЛО с этой задачей справятся, но надо полагать, что это решение не столь спонтанно, как может показаться на первый взгляд. Наверняка уже существуют отработанные схемы переподчинения "ахметовских" предприятий серьезным российским холдингам, которые найдут возможность реализовать продукцию донбасских шахт и металлургических предприятий и оплатить труд не особо требовательных трудящихся.

Блокада непризнанного Донбасса оправдывает решение властей непризнанных республик о внешнем управлении украинских предприятий, это понимают и в Киеве, и среди "европейских друзей" Украины. Неспроста ведь никаких серьезных заявлений по этому поводу не последовало. Официальный Киев выдал безнадежный релиз с надеждой о том, что решение властей ОРДЛО не является окончательным и все можно вернуть на круги своя, а апелляция президента Петра Порошенко к европейским и американским партнерам о необходимости дальнейшего усиления санкций против России так и осталась фигурой речи.

Читайте также — Кость Бондаренко: эпоха турчиновых, партии войны уходит в прошлое

А тем временем украинские предприятия на подконтрольной Киеву территории, за спиной которых никого, кроме слабой и некомпетентной власти на Банковой и Грушевского нет, уже обратились за антрацитом и коксом в Россию. Премьер-министр Владимир Гройсман признал, что взять это сырье больше негде. И вполне вероятно, что тот же донецкий и луганский уголь будет поступать в Мариуполь и Днепропетровск, проделав круги по российской железной дороге и накрутив солидную маржу, которая осядет в "стране-агрессоре". Это скажется на цене металлургической продукции, электроэнергии, стоимости и без того запредельных жилищно-коммунальных услуг.

Но это тоже еще не все. Если внимательно наблюдать за тем, что происходит на тех же блокпостах, включая редут "Соловей", то к ним стягиваются не только патриоты, жаждущие прекратить "торговлю на крови", но и люди с окрестных деревень городов, на жизни которых блокада уже отразилась. Многие населенные пункты уже оказались без угля, света и воды, предприятия на украинской территории закрываются или на грани закрытия.

На предприятиях, которые поставляли сырье на "оккупированные территории" формируются рабочие дружины, которые ставят перед собой цель деблокировать дороги, убрать редуты, какими бы патриотическими названиями их не наделяли – хоть "соловьями", хоть "нахтигалями". Организаторы подобных рабочих дружин руководствуются постановлением Кабинета министров от 1 марта, которым утвержден "порядок перемещения товаров в районы или с районов проведения антитеррористической операции".

Конечно, обеспечивать решение правительства должны не рабочие дружины. Но всеми своими действиями государство подчеркивает, что использовать право на насилие против организаторов блокады оно не намерено. Может быть, на Грушевского понимают, что ни сил, ни мотивации у силовых подразделений для выполнения такой работы нет. Кроме того, общая антироссийская риторика, звучащая как из уст Семенченко и Парасюка, ничем не отличается от заявлений депутатских фракций и даже главы государства. Эта риторика их повязала крепче государственных интересов.

О рабочих дружинах со страхом говорят активисты блокады. Правда, они их по старой памяти называют "титушками". Известный волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook призвал сторонников блокады "прибыть на помощь для укрепления позиций" и "отражения хорошо спланированной атаки на борцов с коллаборантами и оккупантами".

Читайте также: Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крым

Включение в противостояние на линии разграничения негосударственных формирований чревато непредсказуемыми последствиями. Нет никакой гарантии, что столкновения на редутах могут перекинуться на города и села прифронтовой зоны. А отсюда рукой подать до полноценной войны. И тогда уже все разговоры о внешнем агрессоре потеряют всякий смысл.