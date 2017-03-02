Блицкриг ЛДНР. От блокады к "национализации"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Блицкриг ЛДНР

По истечению ультиматума в ответ на блокаду ополченцы заявили о переводе несколько десятков предприятий с украинской юрисдикцией под "внешнее управление". Теперь, по словам руководителей "республик", данные предприятия должны платить налоги им.

Такое заявление 1 марта сделал глава ДНР Александр Захарченко. А спустя сутки в ЛНР заявили о введении временной администрации на украинских предприятиях. "Мы вводим наши администрации на всех предприятиях украинской юрисдикции и переориентируем свою экономику на Россию и другие страны", — сказал глава ЛНР Игорь Плотницкий.

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В то же время полный список предприятий, о которых идет речь, главы ЛДНР пока не обозначили. По словам спецкора "КП" в Украине" в Донецкой области Артема Маслакова, это в первую очередь — группа предприятий, принадлежащих Ринату Ахметову: группа "Метинвест", ДТЭК, Харцызский трубный завод, Енакиевский металлургический завод, одна из крупнейших в Украине шахт "Комсомолец Донбасса", Зуевская ТЭС, которая полностью питает Авдеевку и Авдеевский коксохим, "Донецкоблэнерго". "И в общем-то, мы понимаем, что это около 100 тысяч человек в случае закрытия этих предприятий могут остаться без работы — это шахты, заводы, различные комбинаты, и это реально большая проблема", — подчеркнул он.

Ответный удар

Тем временем, "Укртелеком" нанес ответный удар, заявив о прекращении работы в Донецке и оставив без связи 200 тысяч абонентов.

Как заявили в компании, их офис в Донецкой области захватили неизвестные. Также отмечается, что оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области.

В целом прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек.

"ПАО "Укртелеком" сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года предоставления услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами", — сообщили накануне в компании.

Вместе с тем сеть мобильного оператора "Vodafone Украина" (ПрАО " МТС Украина") на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей на данный момент продолжает работать в автономном режиме.

Порошенко грозит новыми санкциями

В то же время президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет требовать применения санкций для тех, кто "национализировал" украинские предприятии на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"У меня будет отдельная просьба: чтобы те, кто вступит в так называемую собственность конфискованных активов, – чтобы к ним мы обязательно совместно применили санкции за нарушение международного и украинского законодательства", — сказал глава государства.

У Ахметова выступили с заявлением

Отреагировали на заявления о "национализации" предприятий в ЛДНР и в группе СКМ, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Требование о перерегистрации предприятий и оплате налогов ДНР и ЛНР в компании считают неприемлемым.

"Никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов. Мы обеспечиваем рабочими местами сотни тысяч людей в разных регионах страны — от Востока до Запада, в том числе и на временно не подконтрольных Украине территориях. Мы поставляем в дома миллионов украинцев тепло, электричество и газ", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что СКМ — одно из немногих связующих звеньев между контролируемыми и неконтролируемыми территориями Украины. "Даже несмотря на сложную политическую ситуацию в стране и военные действия, все активы Группы СКМ в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет. Всего с начала конфликта на Донбассе Группа СКМ выплатила в государственный бюджет более 100 млрд грн налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих на НКТ. Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР — неприемлемым", — подытожили в СКМ.

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Останавливаться не намерены

Тем временем, участники блокады Донбасса останавливаться не намерены. В четверг, 2 марта, они заявили о переходе ко второму этапу — блокированию автомобильных дорог. Об этом в эфире Громадське сообщил начальник Штаба экономической блокады ОРДЛО Сергей Акимович.

"После того, как мы заблокировали практически весь железнодорожный трафик, мы переходим ко второму этапу — начинаем блокировать автомобильные дороги, которыми так же провозится контрабанда. На сегодняшний день мы уже имеем 4 блока, они мобильные, не постоянные, потому что они должны быть как можно ближе к линии разграничения", — рассказал он.

Накануне участники блокады Донбасса сообщили об установлении нового мобильного поста на трассе "Курахово-Марьинка" Донецкой области.

По информации из открытых источников интернет