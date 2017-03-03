Кость Бондаренко: эпоха Турчиновых, партии войны уходит в прошлое

РИА Новости Украина

Обратил внимание, что реакция агрессивного Фейсбук-сообщества, готового воевать с Кремлем до последней клавиши в клавиатуре, и так называемой "экспертного среды" в отношении любых мирных инициатив становится немного более адекватной, пишет политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. Украинское фото Александр Турчинов: бла-бла-бла и другие идеологические ценности

"Если постоянные заявления Оппозиционного блока о мире как основное условие дальнейшего развития и о прекращении войны воспринимались как "агентурная работы Кремля", статьи Пинчука и Филипчука вызвали сначала приступы бешенства у ура-патриотов и обвинения в "измене", то все новые и новые мирные инициативы постепенно перестают восприниматься как раздражитель.

Планы мирного урегулирования выдвигают уже и наивные идеалисты типа Надежды Савченко, опытные политики типа Юлии Тимошенко, технократы вроде Сергея Таруты, представители крупного бизнеса типа Вадима Новинского, а также относительно новые лица для украинской политики – такие как Андрей Артеменко. Почему вдруг началась эта волна "борьбы за мир"?

Думаю, это вполне естественно. За пределами социальных сетей Украинцы хотят мира. Украинское общество требует скорейшего прекращения войны. Социологи утверждают: 2/3 респондентов не поддерживают войну на Востоке. Фактически у нас образовалось несколько гетто – изолированных между собой сред. Среда властных партий и провластных экспертов и журналистов, для которых война в диком сочетании с евроинтеграцией, создали гетто, где все абсолютно убеждены в необходимости войны. Война для них превратилась в Абсолют и Цель, в modus vivendi.

Другое гетто – большой бизнес, те, кто за три года потеряли большинство, а некоторые – и весь свой бизнес. Большой бизнес и патриотический, и антироссийский, и космополитический одновременно. Они не хотят лечь под Россию, но готовы делать деньги в России. Они понимают лучше других бессмысленность этой войны, ее бесперспективность для страны. Среди них необходимость компросмисса и договоренности с РФ является таким же само собой разумеющимся решением, как для прежнего гетто – необходимость войны в жизни последнего украинского солдата.

Третье гетто – наибольшее: значительная часть общества, которая борется за выживание, которая не участвует в элитных играх и не понимает, кому и для чего нужна эта война и почему нельзя все-таки найти комрпомис и выйти из этого конфликта – чужого и не нужного для них. При этом интересное наблюдение: даже в самых националистических частях Западной Украины так же ненавидят эту войну, как в Харькове или Днепропетровске. Но политиков, которые бы отражали позицию этой части общества, фактически нет. На Востоке Украины, в основном оппозиционно настроенном по отношению к власти, есть свои выразители интересов и лидеры, социология показывает прочность позиций "Оппоблока" в этой части Украины. Фокус-групповые исследования дают просто впечатляющие результаты относительно того, как население Востока относится к власти и к отдельным фигурам, по которым власть ведет кампанию шельмования и очернение.

Зато постепенно появляется большое электоральное поле на Западе и в Центре Украины – людей, которые начинают критически осознавать действительность и перестают верить зомбированию телевизионщиков и других пропагандистов. У этой части сегодня еще нет лидера. Но вакуум не может продолжаться долго. Свято место пусто не бывает. Поэтому все эти исследования, комментарии типа "откуда мол и что это за???", когда речь заходит о Артеменко или других подобных политиках – или бессмысленные, или непрофессиональные или провокационные. Каждый политик появлялся рано или поздно "ниоткуда", ухватив правильную волну.

Призывы бороться с инакомыслящими путем возбуждения уголовных дел или арестов, как предлагают некоторые – это путь в никуда. Лишить депутатской неприкосновенности Новинского, устроить обструкцию и призвать к водворению в тюрьму бывших адептов Майдана (за то, что они, мол, "предали") – это же так по-демократически! Хотя таким образом тем, на кого оказывается давление и гонения, создается дополнительный имидж и поднимаются их рейтинги. Среди кого будут искать авторитетов и на кого будут делать ставки в будущем те 90%, которые сегодня заявляют о полном разочаровании в нынешней власти (читай – в Партии войны)? Явно на тех, кто идет вразрез с курсом на войну.

В украинском обществе меняется повестка дня. Медленно, но меняется. Эпоха Турчиновых уходит в прошлое – вместе со всеми их эпигонами и муртадами. И чем больше политиков сейчас будут выдвигать свои собственные планы поиска мира – даже самые наивные, даже – на первый взгляд – самым неприятные, в результате выиграет Украина.

…В конце концов, из всех мировых политиков мне всегда больше всего импонировал Жорес", – написал Бондаренко.