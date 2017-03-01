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    Общество

    Организаторы блокады Донбасса открыли новый пост

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (617)

    (обновлено: )53505
    По данным организаторов блокады Донбасса, был открыт мобильный пост штаба блокады в новом направлении. Пост расположен на трассе Курахово-Марьинка.
    Пост блокады на трассе Курахово-Марьинка
    facebook.com/shtab.blokady

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости. Организаторы торговой блокады в Донбассе сообщили, что открыли пост блокады на трассе Курахово-Марьинка.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Порошенко инициировал блокаду в личных целях - Корнейчук

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    "Открыт мобильный пост штаба блокады в новом направлении. Пост расположен на трассе Курахово-Марьинка и является связующим звеном с редутом "Соловей" на Мариупольском направлении и редутом "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце", — говорится в сообщении штаба торговой блокады в Facebook в среду вечером.

    В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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