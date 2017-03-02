Скаршевский о средней зарплате и влиянии блокады Донбасса на экономику

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Реальная заработная плата в Украине в январе сократилась на 8%, если сравнивать с декабрем 2016 года. Однако, по сравнению с январем 2016 года, она выросла на 21% и теперь составляет 6,08 тысяч гривен.

Больше всего платят в авиационной, финансовой и страховой сферах. Маленькие зарплаты – в почтовой и курьерской сферах.

Действительно ли в экономике все так хорошо, что зарплаты увеличиваются, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экономист Виктор Скаршевский.

Чем можно объяснить то, что параллельно с ростом минималки средняя зарплата падает?

– Тут надо смотреть на базу сравнения. Если сравнивать январь нынешнего года с декабрем прошлого года, то это чисто сезонный фактор, это каждый год происходит, потому что в декабре обычно выплачиваются так называемые 13-е зарплаты, премиальные, и годовые бонусы. Поэтому декабрь – это такой месяц, который по зарплатам всегда впереди планеты всей. Поэтому если сравнивать январь с декабрем, то поэтому упало, как показывает статистика, на 8%.

Тут более интересно другой момент, если сравнивать январь 2017 года с 2016 годом, здесь получается рост на 21%. Но это не означает, что реальная зарплата выросла, потому что происходит чисто статистический эффект из-за повышения минимальной зарплаты.

Госкомстат показывает среднюю зарплату по Украине: берет нижний показатель зарплаты, верхний и усредняет. Благодаря увеличению минимальной зарплаты в два раза с 1600 до 3200 гривен, нижний показатель резко увеличился, соответственно увеличился показатель средней зарплаты по Украине.

А высший при этом не изменился?

– Да, то что верхний предел, он мог и не меняться, если он менялся, то не больше, чем на процент инфляции. То есть, нижнюю планку подняли, и средний показатель увеличился. Но это не означает, что все вдруг предприниматели и предприятия начали платить повышенную минимальную зарплату. Потому что предприниматели зарплаты ниже 3200 гривен либо не показывают совершенно, так как за это предусмотрены штрафы до 320 тысяч гривен, либо просто закрываются, например, как закрылись минимум 30 тысяч работающих предпринимателей на упрощенной системе.

Получается, другими словами, что повышение средней зарплаты, если сравнивать январь к январю прошлого года, произошло за счет тенизации экономики и увеличения безработицы. А еще проще: меньше рабочих мест, выше средняя зарплата.

То есть мы получили еще большую тенизацию от того, что мы сделали в стране?

– Да, еще большую тенизацию. Но эта тенизация, как это ни парадоксально, повлияла "позитивно" на статистику по средней зарплате в январе. Тут еще дальше можно посмотреть, потому что тут надо сравнивать не только с прошлым годом, а с 2014 годом, потому что знаем, что происходил очень большой рост цен.

Так если смотреть уже в реальных показателях, с учетом двукратного роста цен с января 2014 по январь 2017, то зарплата не увеличилась средняя, а уменьшилась на 6%. А если считать в долларовом эквиваленте, то реальная зарплата сократилась в два раза – с 410 долларов в январе 2014 года до 220 долларов в январе нынешнего года.

Нам обещали, что с поднятием минималки наполнятся местные бюджеты, госбюджет получит дополнительные поступления. Но выходит, что если мы получили больше тенизации экономики, то бюджет нам не наполнить?

– Во-первых, они повышали минимальную зарплату именно с фискальной точки зрения, потому что они смотрят на минимальную зарплату как базу для начисления ЕСВ, как базу для платежей в Пенсионный фонд.

Статистика по платежам в Пенсионный фонд показывает, что никакого резкого увеличения доходов не произошло. Те данные, которые есть по январю, это плюс 6% в номинальном выражении, то есть без учета инфляции. Нет соответствия, поэтому, скорее всего, это также подтверждает, что происходит тенизация экономики, и еще большая безработица.

Блокада Донбасса как-то влияет на украинскую экономику?

– Здесь необходимо, для того чтобы точно сказать, какой эффект, необходима точная информация: сколько грузов не прошло из-за блокады, насколько упал экспорт металлургической продукции из-за блокады, насколько больше Украина увеличила импорт угля, если она увеличила из-за этой блокады, то есть недостаточно информации.

Но если блокада на самом деле эффективна с негативной точки зрения, работает, то тогда должен сократиться экспорт металла, и должны уменьшиться валютные поступления в Украину, естественно это должно повлиять на обменный курс.

Сейчас этого мы не наблюдаем – имею в виду девальвацию обменного курса – наоборот, есть укрепление. Поэтому, либо эффект еще не сработал, либо блокада – это больше для телевидения. Здесь надо очень осторожно к этой информации подходить с точки зрения экономических расчетов.

Информация, что, возможно, незаконные формирования будут переводить под так называемое внешнее управление, фактически отжимать украинские предприятия, может еще ухудшить ситуацию?

– В любом случае, если это повлияет на уменьшение экспортных поставок и, соответственно, на уменьшение валютных поступлений в Украину, это может ухудшить, если это повлияет.

Если там просто происходят какие-то междусобойчики, выяснения в отношениях, кто к чему принадлежит, кто здесь хозяин, и кто что контролирует, но никак не будет влиять на производственный процесс, тогда ни на что не повлияет.

Здесь надо смотреть именно на результат этих блокад и этих разборок. И если уменьшается экспорт металла и поступление валютной выручки, тогда это существенно повлияет негативно на обменный курс и соответственно – на инфляцию и т.д.

Что для нас более критично потерять: этот экспортный поток, который зависит от тех предприятий, или уплату налогов с них?

– Это взаимосвязанные вещи. Здесь нет никакого нормального экономического выхода, если будут контролируемые, неконтролируемые территории, если будет продолжаться этот бардак.

Потому что это уже вне экономики просто лежит решение этого вопроса, здесь необходимо все-таки вернуть под контроль все территории, которые находится на территории Украины, иначе это будет только лишь негативно влиять. Либо на уплату налогов, либо на валютную выручку, и самое основное – это негативно влияет на жителей этих оккупированных территорий и территорий, неподконтрольных Украине.

Здесь необходимо политическими методами решить этот вопрос, тогда экономика найдет свой путь и заработает как нужно.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире Голоса Столицы заявил, что в Пенсионном фонде может возникнуть "дыра", если от правительства начнут требовать повышения пенсий вслед за увеличением минимальной заработной платы.

Напомним, эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун заявила, что в бюджете есть ресурсы, чтобы обеспечить все социальные стандарты.