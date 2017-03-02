Рева не допускает силового разгона организаторов блокады в Донбассе

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Украины Андрей Рева в четверг заявил, что не допускает силового разгона активистов, организовавших торговую блокаду в Донбассе.

"Я, честно говоря, не допускаю такого варианта", — заявил Рева в эфире телеканала "112 Украина", говоря о возможности силового разгона организаторов блокады.

По его мнению, правительство должно было давно принять меры и урегулировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями. Также Рева выступил против полного запрета торговли с ДНР и ЛНР. "Полностью запрещать товарный поток… это не совсем правильно, все это разрушает производственные цепи", — сказал министр.

Рева предположил, что правительство могло бы предложить активистам оставаться на своих местах, только не с целью блокады, а для контроля за перемещением разрешенных товаров. "Если они не хотят допускать контрабанду, можно предложить им продолжать стоять и контролировать товары, которые идут", — отметил министр.

В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.