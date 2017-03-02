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    Политика

    Блокада Донбасса: Гройсмана призвали опубликовать постановление о товарах

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (631)

    (обновлено: )38601
    Согласно данным, штаб блокады вторые сутки не имеет возможности выразить свою позицию в связи с отсутствием самого текста постановления и перечня товаров.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР просят премьера Владимира Гройсмана опубликовать текст постановления правительства о порядке перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе.

    "Штаб блокады вторые сутки не имеет возможности выразить свою позицию по этому поводу в связи с отсутствием самого текста постановления и перечня товаров. Штаб блокады обращается к премьер-министру Гройсману обнародовать текст указанного постановления Кабмина", — говорится в заявлении штаба, опубликованном на странице в Facebook.

    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский о средней зарплате и влиянии блокады Донбасса на экономику

    Как сообщалось, Штаб блокады ОРДЛО отказывается вести переговоры с премьер-министром.

    Смотрите также: Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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