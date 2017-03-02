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    Гройсман: блокада в Донбассе подталкивает предприятия закупать уголь у РФ

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (621)

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    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "сегодня металлурги говорят, что можно получить нужный им уголь из двух источников: это либо Америка, либо России".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Блокирование поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса невыгодна Украине, поскольку заставляет украинские предприятия закупать уголь в России, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    "Я проводил большую встречу с украинскими металлургами — это 17% промышленного производства страны, 25% валютной выручки, это прочная сфера нашей экономики. И когда просто перекрыли путь к украинским недрам, сегодня металлурги говорят, что можно получить нужный им уголь из двух источников: это либо Америка, либо Россия", — заявил глава правительства в интервью Радио Свобода.

    "Сегодня блокада загоняет предприятия в то, чтобы покупать уголь в России", — добавил Гройсман.

    Как сообщалось, Штаб блокады ОРДЛО отказывается вести переговоры с премьер-министром.

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    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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