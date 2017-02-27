Организаторы блокады в Донбассе заявили о выходе из переговорного процесса

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады в Донбассе заявили, что выходят из переговорного процесса с премьер-министром Украины. Об этом говорится в срочном заявлении Штаба блокады.

"Сегодня в средствах массовой информации был распространен ультиматум "руководства" так называемых ЛНР-ДНР организаторам торговой блокады… Штаб заявляет о том, что подобное единство позиций руководства страны-агрессора и руководства Украины свидетельствует не только о торговых связях между ними во время войны, но и о прямой измене интересам Украины", — говорится в заявлении, обнародованном на странице Штаба в Facebook.

"Штаб заявляет о том, что прекращает любые переговоры с лицом, именующий себя премьер-министром Украины. Штаб блокады призывает патриотов Украины прибыть на помощь гарнизонам редутов и немедленно расширить географию блокады, перекрыв последние трассы, где еще существуют ручьи торговли на крови. Штаб заявляет, что не обратит блокаду ни при каких обстоятельствах и готов к противодействию любым попыткам силового разгона со стороны предателей Украины", — добавили организаторы блокады.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.