Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады, говорится в совместном заявлении главы ЛНР Игоря Плотницкого и главы ДНР Александра Захарченко.

"Мы вынуждены объявить, что, если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", — говорится в заявлении, опубликованном Луганским информационным центром.

Как отмечается, республики будут перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. "Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших республик", — подчеркивается в заявлении.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.