Харьков и блокада Донбасса: огонь на поражение – сегодня, блэкаут – завтра?

Александр Белокобыльский, Харьков, для РИА Новости Украина

Прифронтовые новости

В отличие от 2014, Харьков почти не воспринимают как прифронтовой город. Но соседство дает о себе знать – даже ДТП напоминают война рядом. То маршрутка врезалась в тягач с БТРом, то легковушки, столкнувшись, заблокировали тягач с танком.

Постоянная тема в лентах новостей – нужды военного госпиталя. Из группы в Facebook "Сестра милосердия АТО" транслируются призывы: госпиталю необходимы моющие средства, нужен утюг, мобильные телефоны, чай, кофе…

В городе судят нескольких человек, обвиняемых в диверсиях, периодически задерживают новых диверсантов ДНР, в краеведческом музее открыта экспозиция, посвященная АТО, а в Каразинском университете открыли мемориальную доску погибшим в Донбассе выпускникам-добровольцам.

Впрочем, транспортная блокада Донбасса, которая началась почти месяц назад, далеко не сразу встревожила харьковчан.

Странным образом эта тема не попала в главные новости информагентств региона. Хотя Змиевская ТЭС, которая входит в пятерку крупнейших украинских тепловых станций, работает как раз на донбасском угле. И она уже останавливалась почти на 2 недели в 2014 году, а затем в мае и в августе 2015 – именно из-за перебоев в поставке топлива, связанных с боевыми действиями.

"Я не знаю, что я думаю"

– Блокада? Какая блокада? А, вы про ж/д в Донецкой области? Я не знаю, что я думаю об этом. Они что, еще стоят там? – говорит харьковчанин Игорь, который торгует с лотка фруктами и овощами.

А вот пенсионер Андрей Трофимович говорит, что внимательно следит за новостями.

– Эта блокада, по-моему, чистая самореклама политиков. Ну вот что, они раньше всего этого не знали – что уголь идет на наши теплоэлектростанции из Донбасса? Знали. Вы же сами сидите во власти – давайте, сделайте все по-умному. Раз не можете уже миром решить все с ДНР, то подойдите законно к поставкам оттуда. А то что выходит? Эти вожди республик говорят "мы уголь поставляем", и наши "патриоты" за ними повторяют. Хотя уголь-то украинский и с украинских предприятий. Какой-никакой тот Ахметов, а налоги-то его шахты платят Украине, – рассуждает мужчина.

Валентина – маляр-штукатур. Она "работает под музыку на приемнике", объясняет, поэтому и новости слушает заодно. То есть ориентируется в событиях и "политиков по именам знает многих". Блокаду не одобряет, потому что боится веерных отключений.

– У меня дома плита электрическая, если начнут отключать – не представляю, как выживать будем. А если водоканал отключат, так и без воды, и без тепла останемся. Родственник в Змиеве живет, рассказывает, что там слухи ходят нехорошие про дела на электростанции.

Проблем нет, но к отключениям готовьтесь

Змиевская ТЭС поставляет электроэнергию на Харьковскую и соседние Сумскую и Полтавскую области. На станции работают несколько тысяч человек, любые перебои – это удары по семейным бюджетам. Так что слухи в нынешней ситуации – это не удивительно.

С середины месяца, как заявило правительство, украинские ТЭС, которые работают на антраците, переведены в "энергосберегающий" режим.

"На тепловых электростанциях, для которых антрацитовый уголь является основным в производстве энергии, будут введены специальные меры экономии этого сырья. То есть, украинские ТЭС переходят в энергосберегающий режим работы. Нагрузка увеличится на атомные станции и на ТЭС, работающие на другой группе угля", – сказано на сайте Кабмина.

Накануне Харьковская ОГА успокаивала, что при теперешнем режиме работы запасов топлива (172 тыс. тонн) должно хватить еще на 4 месяца. Но сразу после заявления Кабмина Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ, уточнил: веерные отключения возможны, на Харьковщине – в том числе.

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Так что штаб по чрезвычайным техногенным ситуациям в областной госадминистрации создали.

Однако самыми громкими оказались другие новости, связанные с угольной блокадой ЛДНР. Стрельба посреди жилого массива Алексеевка остается в центре внимания харьковских СМИ уже неделю.

Стрельба из-за блокады

История оказалась настолько мутной, что журналисты региона направили открытое обращение министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву, начальнику Главного управления полиции в Харьковской области Анатолию Дмитриеву, Генпрокурору Юрию Луценко и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

Достоверно было известно немногое. Вечером 17 февраля произошел конфликт между представителями общественной организации "Схидный корпус" и некими вооруженными людьми в камуфляже. После словесной перепалки раздались несколько выстрелов, один из "схидняков" получил тяжелое ранение из дробовика и попал в реанимацию.

"Камуфляжники" забаррикадировались в детском саду неподалеку, а затем прибывший полицейский спецназ КОРД задержал 11 человек и изъял их арсенал. Вскоре всех задержанных отпустили.

Связь с блокадой всплыла в первых же сообщениях. У "камуфляжников", которые оказались представителями организации ветеранов АТО, были нашивки батальона "Донбасс". Командиром этого батальона был, как известно, народный депутат Семен Семенченко, один из инициаторов блокады поставок угля с неподконтрольных территорий. Сообщалось также, что все началось со "спора по поводу блокады".

"Аваковские" против…чьих?

После открытого письма журналистов Авакову и Луценко полиция в Харькове провела пресс-конференцию, но ясности добавила мало.

Полиция сообщила, что конфликт произошел "на бытовой почве". Задержаны были 5 человек, которые оказались владельцами оружия – 4 помповых ружья и 1 автомат Калашникова АКМСУ.

"Мы проверили это оружие, все оно было выдано легально. Практически все владельцы были участниками событий. Представьте, с одной стороны было 40 человек, с другой – 17. В этом столпотворении прозвучал выстрел. Мы пока что не можем говорить о том, кто стрелял. У нас назначено 109 экспертиз — молекулярные, генетические, баллистические", – сказал начальник следственного управления Харьковского ГУ Нацполиции Владимир Тимошко 23 февраля.

На протяжение всей недели всплывали новые подробности разной степени достоверности. Семенченко успел откреститься от стрелявших ветеранов "Донбасса", зато их стали усиленно связывать в прессе с харьковским нардепом от "Оппозиционного блока" Евгением Мураевым. Тот, в свою очередь, утверждал, что да, "помогал ветеранской организации", но к стрельбе отношения не имеет: "помогал" – не значит "его люди".

Уклончивые ответы полиции явно обусловлены политической подоплекой. "Схидный корпус" – общественная организация, на базе которой осенью 2014 создана одноименная рота полиции особого назначения. А сама организация впоследствии присоединилась к "Гражданскому корпусу "Азов", из которого "Белый вождь" Андрей Билецкий сделал партию "Национальный корпус". Что как бы намекает на аваковскую крышу "Схидного корпуса".

А оружие в руках бывших "донбассовцев" начало стрелять по "аваковским" активистам в тот же день, когда нардеп Семенченко препятствовал досмотру "ПАЗика" с 20 вооруженными "камуфляжниками".

Словом, пара сотен км эпопея между транспортной блокадой Донбасса и Харьковом – это многовато, чтобы горожане думали о ней постоянно. И слишком мало, чтобы эхо громких событий не доносилось сюда.