Виктор Суслов: блокадой Донбасса власть подписала себе приговор

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Блокада торговли между Украиной и неподконтрольными территориями привела к объявлению чрезвычайного положения в энергетике. Помимо этого, многие, вероятно, впервые "узнали", что уголь для украинских теплоэлектростанций закупается не в далеком Роттердаме, а все в том же Донецке. Просто цена у него "прибавилась" за счет европейской "индикативной" цены, отраженной в итоге в тарифе для потребителей.

Блокада поставок угля вскрыла схему преступного обогащения с помощью завышенной стоимости угля, с одной стороны, и завышенного тарифа для потребителей всех категорий — с другой. В то же время, без поставок угля под угрозой работа металлургической отрасли и, как следствие, поступлений в страну валюты и стабильности курса. Металлургия наравне с зерном — основные экспортные товары Украины, приносящие валютную выручку стране.

Почему экономика в который раз будет принесена в жертву политике, в интервью РИА Новости Украина рассказал экс-министр экономики Украины, финансовый аналитик Виктор Суслов.

Виктор Иванович, к каким потерям для экономики может привести блокада торговли с Донбассом?

— В оценке последствий нельзя не считаться с тем, что блокада Донбасса — это прежде всего политическое, а не экономическое событие, вызвано оно политическими причинами и преследует политические цели. Поэтому, экономические последствия тут вторичны.

Эта блокада, прежде всего, демонстрирует высокий накал борьбы за власть внутри украинского политикума. За блокадой, безусловно, стоят украинские политические силы, которые являются оппозиционными нынешней власти. Многие из этих сил не скрываются, прежде всего, открыто действуют силы националистической направленности (партии "Свобода" и "Самопомощь", народные депутаты Украины Белецкий, Семенченко, Парасюк и стоящие за ними организации и добровольческие батальоны), которые открыто и прямо ведут борьбу с президентом Порошенко, они же давят и на правительство Украины. Это очень мощные движения с левацкой идеологией. Но я не сомневаюсь, что к этим движениям примыкают и другие, которые открыто себя не обнаруживают, но которые стремятся использовать радикалов в борьбе за власть.

Безусловно, целью этой блокады, которая, как заявлено, проводится силами "ветеранов АТО", — показать всему миру, что действующая украинская власть — и президент, и правительство — не управляют страной, не контролируют ситуацию. И это они успешно показывают: власть вместо того, чтобы наводить порядок, плывет по течению. Она не решается предпринимать какие-то серьезные решения, публично критикует участников блокады, говорит о каких-то тяжелых последствиях, вводит чрезвычайное положение в энергетике, предупреждая всех о веерных отключениях, поскольку не удается договориться с теми силами, которые стоят за участниками блокады.

Для чего была поставлена такая цель?

— Эта ситуация, мне кажется, нанесла тяжелый удар по украинской власти. Мир видит, что, во-первых, в Украине открыто и свободно нарушается действующее законодательство и странность в том, что по факту нарушения законодательства как бы возбуждены уголовные дела, но одновременно не предпринимаются меры, чтобы пресечь преступления, по факту которых ведется уголовное производство. Весь мир видит, что в Украине есть незаконные вооруженные формирования, что в Украине есть группировки людей, которым позволено, открыто нарушать действующее законодательство, что в Украине не работает правоохранительная система, не работает судебная система. Собственно, не работают все основные институты государственной власти. А это наносит Украине колоссальный ущерб, особенно в международных отношениях. Обращение ЕС к Украине с осуждением блокады Донбасса вообще было проигнорировано протестующими. Но, конечно, не останется без последствий.

Впервые подобная блокада была "обкатана" в ходе блокирования Крыма, когда "патриоты-активисты" подрывали опоры линий электропередач, когда блокировали торговые отношения с полуостровом — это тоже было уголовным преступлением, и власть тогда тоже не приняла никаких мер. Потом — подсчитывали убытки, говоря, что Украина потеряла валютный доход от торговли с Крымом (поставок электричества, продуктов питания) на более чем 900 миллионов долларов в год.

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Сейчас потери для Украины могут исчисляться очень большими суммами.

Ситуация в стране, когда местные "атаманы" могут блокировать экономическую жизнь страны — это очень плохой сигнал иностранным инвесторам, правительствам других стран. Но именно этого и добивались те политические силы, которые стоят за этой блокадой.

Я бы сказал, что цель блокады — делегитимизация действующей власти, и она достигается.

А экономическая сторона вопроса?

— Здесь есть два важных аспекта. Один состоит в том, что у блокады все же есть объективные экономические основания. Участники блокады наглядно продемонстрировали огромный уровень коррупции, который развился в украинской власти. Речь идет о том, что власть в марте 2016 года официально утвердила формулу "Роттердам +", таким образом, заявив, что уголь для украинской энергетики не будет завозиться из Донбасса, а будет импортироваться через порт Роттердама. Публично заявлялось о поставках угля из Австралии, Южно-Африканской республики и других стран. Якобы были приняты первые суда с углем. Высокая цена импортного угля послужила оправданием для повышения тарифов на электроэнергию и отопление. Народу предложили затянуть пояса…

А теперь блокада обнаружила, что на самом деле весь этот период уголь по-прежнему ввозился из неподконтрольных территорий Донбасса. Его закупали по цене 600-700 гривен за тонну (из копанок – даже по 350-400 гривен за тонну), а включали в тарифы по цене "Роттердам +" — 1730 гривен за тонну. Получилось, что кто-то из украинской власти (пока неизвестно — кто) на этой чисто коррупционной схеме по формуле "Роттердам +" украл миллиарды гривен. А граждане Украины заплатили эти миллиарды, оплачивая искусственно завышенные тарифы. Эти факты были достаточно профессионально вскрыты представителями оппозиции, и этими фактами подняли на блокаду добровольческие батальоны и ветеранов АТО.

Вторая сторона этой блокады состоит в том, что уголь из Донбасса Украине действительно остро необходим. Без угля антрацитовой группы не могут работать крупнейшие электростанции. Последовало много заявлений официальных властей, что без поставок будут веерные отключения, и Украина понесет экономические потери, потому что без сырья останутся также непрерывные циклы производства, например, в металлургии. Президент заявил, что это чревато потерей 2 миллиардов долларов валютной выручки. В общем, многие заинтересованные в этом бизнесе люди показали тяжелую картину будущего для украинской экономики, если блокада Донбасса будет продолжена.

На самом деле это две совершенно разных темы. Те, кто говорят о необходимости поставок угля, абсолютно правы. Но речь о другом. Нужно установить, кто именно получил миллиарды гривен от использования формулы "Роттердам +"? Нужно назвать преступников поименно и предать публичному суду, а формулу отменить. Тогда и тарифы были бы снижены, и блокада могла бы прекратиться.

Но многие задаются вопросом, этично ли торговать с неконтролируемыми территориями?

— Это вопрос не этики, а экономики. В самом факте получения угля из Донбасса нет ничего вопиющего, в отличие от факта использования коррупционной схемы. Украине просто выгодно покупать уголь в ОРДЛО, уплачивая цену примерно в три раза ниже, чем при импорте через Роттердам. Сэкономленные миллиарды, если они не будут присваиваться коррупционерами во власти, не будут лишними. В конце концов, их можно направить на дополнительное финансирование украинской армии.

Кроме того, здесь есть очень важный вопрос политического и гуманитарного плана: признает ли Украина людей, которые живут в ОРДЛО и добывают своим трудом уголь для Украины, своими гражданами или считает их врагами и сепаратистами? Эти десятки тысяч шахтеров и рабочих с семьями не взяли в руки оружие, не воюют против Украины. Их шахты, металлургические заводы и другие предприятия, находящиеся в ОРДЛО, но перерегистрированные в Украине, платят налоги в государственный бюджет Украины и Пенсионный фонд Украины. В 2016 году они заплатили, по данным СБУ, более 30 миллиардов гривен. Правильно ли лишать этих людей работы и зарплаты, а украинский бюджет – немалых поступлений, остановив поставки угля и металла из Донбасса?

Ведь трудно всерьез рассчитывать на то, что сепаратисты вследствие блокады капитулируют. Наш министр энергетики уже заявил, что в случае продолжения блокады ОРДЛО уголь придется покупать в России. Вот и будем покупать донецкий уголь через Россию, но дороже и без отчислений налогов в украинский бюджет. И донецкий металл легко найдет свой рынок в России и в Украине через Россию.

А сепаратистские власти ОРДЛО тем временем всерьез готовятся к "национализации" украинских предприятий и переводу их на уплату налогов в ОРДЛО, ссылаясь на вынужденность этой меры вследствие блокады со стороны Украины.

Но тогда может быть прекратить торговлю и вообще экономические отношения с Россией, как страной-агрессором?

— На сегодняшний день Украина предоставляет услуги по транзиту газа "агрессору", и доход России от экспорта этого газа через территорию Украины исчисляется десятками миллиардов долларов. Но ведь никто всерьез не обсуждает прекращение транзита. Ведь это около двух миллиардов долларов валютного дохода ежегодно. Кроме транзита газа у нас десятки других направлений: мы тратим сотни миллионов долларов ежегодно на закупку российского ядерного топлива, используем атомные электростанции российской разработки, российские запчасти, документацию, получаем от Росатома продление разрешений на эксплуатацию энергоблоков и т.п.

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Можно напомнить, что украинские политики не трогают базовый договор, так называемый "Большой договор" о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией 1997 года — никто не останавливает его действия, не прекращает дипломатические отношения, между Россией и Украиной продолжают действовать безвизовый режим и сотни и тысячи договоров в разных сферах. Не стоит забывать, что и официально, и юридически в Украине нет, и не было войны, а идет антитеррористическая операция (АТО).

Поэтому "война между Украиной и Россией" — это также война в информационном поле, так называемая "гибридная война", где сражаются "перьями", сражаются на телевизионных ток-шоу, средствами пропаганды.

Но народ всерьез воспринимает заявления об агрессии со стороны России…

— Здесь есть еще один очень важный аспект. Народ не является в массе своей экспертом по гибридным войнам. Надо быть искушенным, чтобы понимать, где игра, где натяжка, где просто обман, где пропаганда… Получилось, что власть очень неосторожно допустила втягивание миллионов людей в процесс пропагандистской обработки. И эти люди,- а они, бесспорно, патриоты,- действительно теперь искренне не понимают, как можно покупать уголь в Донбассе или транзитировать газ "агрессора" в условиях войны. Тем более, когда речь идет о людях, взявших в руки оружие, чтобы защищать Украину.

Так пропагандистская машина власти, из-за ошибочного управления этой машиной, начала работать против самой власти. Это говорит о том, что с общественным сознанием надо обходиться осторожно.

Я бы не рекомендовал выбирать вариант пропаганды войны, — потому что это путь, ведущий в тупик. Но ошибки уже сделаны. Пропаганда войны уже вызвала огромный рост радикально-патриотических настроений в Украине. И именно националистические движения сегодня стали представлять основную опасность для действующей украинской власти.