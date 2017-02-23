В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Минские соглашения не выполняются, очередное перемирие с 20 февраля (анонсированное переговорщиками в Минске) сорвано. Геополитические игроки ведут торг, а Донбасс по-прежнему пребывает в состоянии "ни мира, ни войны", что отнюдь не исключает обстрелов и потерь.

Паспорта ДНР и ЛНР: Москва намекает

Ситуация неопределенности не может длиться вечно. Президент России Владимир Путин подписал 18 февраля указ о признании действительными документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (то есть, в ДНР и ЛНР — Ред). Признание временное — на период до политического урегулирования ситуации в этих районах. Но как долго будет длиться этот период, вряд ли сейчас кто-то может сказать.

Президент Украины Петр Порошенко назвал признание Россией документов ДНР и ЛНР "чрезвычайно тревожным явлением" и заявил, что для него этот факт "является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права". Порошенко также призвал Запад к усилению санкций против РФ.

Формально признание Москвой паспортов ДНР и ЛНР ничего не меняет в статусе непризнанных республик. Но, как отмечают многие эксперты, это может стать первым шагом к признанию — в том случае, если "Минск-2" так и не будет выполнен.

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Обстрелы продолжаются

Тем временем пушки в Донбассе не смолкают. Украинские силовики за прошедшие сутки более 700 раз открывали огонь по прифронтовым территориям непризнанной ДНР, обстрелы велись из тяжелых арторудий, минометов и зенитных установок. Под огонь ВСУ попали 14 населенных пунктов. Об этом сообщил в четверг, 23 февраля заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

Утром в четверг попала под обстрел Донецкая фильтровальная станция (находится между Авдеевкой и Ясиноватой), работникам пришлось прятаться в убежище. По информации компании "Вода Донбасса", повреждено здание фильтров, были попадания у резервуаров. Но станция продолжает работать.

В свою очередь, в пресс-центр АТО сообщили, что за сутки зафиксированы 54 обстрела, один военнослужащий ранен. По информации силовиков, под обстрелом оказались населенные пункты Водяное, Широкино, Троицкое, Зайцево, Авдеевка и другие.

Блокада и убытки

К военным действиям следует прибавить проблемы, возникшие из-за продолжающейся торговой блокады. Так, два предприятия, входящие в группу "Метинвест", были вынуждены приостановить производство. Это находящиеся на не подконтрольной Киеву территории Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область) и "Краснодонуголь" (Луганская область).

В "Метинвесте" подчеркнули, что эти предприятия "зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет".

В корпорации "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД") из-за блокады полностью прекратили производственную деятельность ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ЧАО "Экоэнергия".

На этих предприятиях в Алчевске полностью прекращено производство чугуна, стали, проката, металлургического кокса и электрической энергии". В "ИСД" сообщили о недополучении в связи с этим 41 миллиона долларов.

"Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" в текущей ситуации считает необходимым публично информировать органы власти, граждан Украины и своих международных кредиторов о катастрофических последствиях полной блокады грузовых железнодорожных перевозок в Донецкой и Луганской областях для экономики региона и государства в целом", — говорится в сообщении.

Страдает и население. Как сообщили в ДТЭК, единственный работающий котел на Мироновской ТЭС вечером в среду был остановлен из-за технических проблем, второй остановили ранее из-за низких запасов угля на складах ТЭС. Прекращена подача тепла в теплосеть поселка Мироновский.

Как сообщалось ранее, блокада Донбасса может привести к веерным отключениям по всей территории Украины.

"Самопомич" спешит на помощь (блокадчикам)

Радикалы экономические аргументы во внимание не принимают и призывают лишь к усилению блокады. Сами же неподконтрольные Киеву территории они требуют на законодательном уровне признать "оккупированными" — со всеми вытекающими последствиями. С таким требованием выступили, в частности, националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса".

В четверг глава фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что законопроект "Об оккупированных территориях" подготовлен, но депутаты не рассмотрели его из-за "страха перед собственниками парламента и олигархическими собственниками".

По словам Березюка, депутаты фракции отправятся в Донбасс, чтобы поддержать организаторов блокады.

"Сегодня большинство фракции "Самопомочи"… отъезжает к парням на Восток, чтобы стать рядом с ними и показать, что "торговля на крови" колонизирует украинское государство", — сообщил Березюк.

Последствия будут

В то же время власть демонстрирует обеспокоенность относительно ситуации с блокадой. Премьер Владимир Гройсман предрек скорую остановку металлургической отрасли и призвал "блокадчиков" пропускать хотя бы уголь.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в интервью Reuters заявила, что продолжение торговой блокады приведет к сокращению валютных поступлений в страну, возможно, придется принимать антикризисные меры. По ее словам, потери Украины могут составить около двух миллиарда долларов.

Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.