До и после. Все "мирные планы" по Донбассу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Реализация минских соглашений пробуксовывает, и на этом фоне в Украине и за ее пределами один за другим появляются альтернативные планы разрешения кризиса в Донбассе. "Формула Штайнмайера", "план Эйро", план Медведчука, статьи Пинчука и Филипчука, планы Таруты и Балоги, а теперь еще и "план Артеменко"…

РИА Новости Украина вспоминает эти предложения и выясняет, способны ли она реально повлиять на украинскую политику.

"Формула Штайнмайера"

По сути формула, предложенная уже экс-министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, предусматривает особый статус для Донбасса и закрепление его в украинской Конституции. Также немецкий дипломат заявлял, что что убежден, что только выборы в Донбассе дадут перспективу долгосрочной деэскалации ситуации на востоке Украины.

О возможном применении "формулы Штайнмайера" еще в январе 2016 рассказывал полномочный представитель России на переговорах по урегулированию кризиса на востоке Украины Борис Грызлов.

"Голосование по Конституции Украины должно быть жестко увязано с одновременным принятием поправок в статьи 1 и 10 закона об особом статусе для придания особому статусу постоянной основы по "формуле Штайнмайера", – заявил Грызлов.

Он также отмечал, что в Конституции Украины необходимо юридически закрепить, что полномочия избранных на выборах в Донбассе по отдельному закону лиц не будут прекращены в 2017 г., как это предусмотрено конституционной реформой для всей Украины.

Кроме того, Грызлов отметил необходимость поиска юридической формулы, которая бы гарантировала, что переходные положения Конституции Украины будут отсылать именно к действующей редакции статей 2-9 закона об особом статусе и к заново согласованным на Контактной группе редакциям статей 1 и 10.

Также Грызлов заявил о необходимости согласования поправок в законодательство с контактной группой и обязательных гарантиях для жителей и властей региона.

"План Эйро"

В сентябре 2016 года уже упоминавшийся Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эйро озвучили новый алгоритм выполнения Минских соглашений, согласно которому вопрос прекращения огня и вопрос проведения выборов и предоставление особого статуса Донбасса, должны идти параллельно.

"Безопасность невозможна без усиления политического процесса. С другой стороны продолжение политического процесса невозможно без безопасности. Так что нам необходимо работать над тем, чтобы мы это воплотили разумно и параллельно, то есть пакет безопасности и политический пакет", – заявил Штайнмайер в Киеве.

А Эйро привел аналогию.

"Хочу сравнить этот процесс со строительством дома. И сейчас мы закладываем фундамент", – заявил глава МИД Франции.

Он же сообщил поэтапный план нового алгоритма урегулирования кризиса в Донбассе.

"План Медведчука"

Впрочем, ряд экспертов сразу же заявили, что фактически предложения Эйро и Штайнмайера повторяют инициативы спецпредставителя Украины в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука.

Политик в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Востоке предложил принять 4 законопроекта: отказ украинской власти от преследования участников событий на Донбассе; изменения в Конституцию в части децентрализации власти; проведение выборов на неподконтрольной Украине части Луганской и Донецкой областей; особый порядок управления на отдельных территориях Донбасса.

Статьи Пинчука и Филипчука

Влиятельный бизнесмен Виктор Пинчук под новый, 2017 год опубликовал статью в американском Wall Street Journal, где предложил "болезненные компромиссы" с РФ – ради восстановления экономических связей и мира в Донбассе.

Из других тезисов Пинчука – "снять с повестки дня" на 15-20 лет вопрос Крыма, а также отказаться от стремления Украины в НАТО и на длительный период – от цели членства в ЕС. Бизнесмен считает, что подобные меры могли бы "успокоить Россию".

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А уже через несколько дней дипломат, экс-директор департамента ЕС МИД и председатель правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук опубликовал масштабную статью "Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной в 2017 году", где изложил "9 шагов к урегулированию конфликта с Россией".

Идеи Филипчука во многом схожи с предложениями Пинчука: отказ от членства в НАТО, сотрудничество с Москвой в военно-промышленном комплексе, совместное российско-украинское управление Крымом, передача Севастополя в аренду России на 99 лет, референдум на полуострове через 20 лет.

Кроме этого – провозглашение политики нейтралитета, общеевропейская зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока и построение новой архитектуры безопасности с участием РФ.

После ожидаемых обвинений в "сговоре" с Пинчуком Филипчук ответил, что с бизнесменом виделся лишь несколько раз и "никаких контактов с ним не имеет".

"План Таруты"

Уже в начале февраля 2017 года внефракционный депутат Верховной Рады Сергей Тарута предложил свой план мирного урегулирования конфликта в Донбассе под названием "Три основы".

План Таруты имеет три основы и предлагает сосредоточить усилия на обеспечении легитимности, чтобы появился партнер по переговорам, затем обеспечить безопасность, чтобы план мог быть реализован, и как результат возобновить диалог, который приведет к восстановлению доверия.

Согласно сообщению, осуществление плана депутата по сценарию легитимность — безопасность — доверие предлагается осуществить в три шага.

"План Балоги"

Свой вариант урегулирования конфликта в Донбассе, альтернативный минским договоренностям, предложил также внефракционный депутат Виктор Балога.

План Балоги предусматривает проведение референдума среди местных жителей о будущем региона. Согласно предложенному плану, ОБСЕ должно провести референдум в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, который даст "ответ на вопрос, чего хотят жители этих территорий: полной независимости, автономии в составе Украины или возвращения под юрисдикцию Киева без каких-либо условий".

"План Артеменко"

Опубликованный в New York Times план народного депутата Андрея Артеменко предусматривает "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Впрочем, идею не поддержали на высшем уровне – в Москве ее назвали абсурдной, а в Киеве предложили лишить Артеменко депутатского мандата.

"Власть не успевает за обществом"

Почему эти планы стали появляться, как грибы после дождя? И способны ли они реально повлиять на украинскую политику?

Новая администрация США ищет какой-то компромиссный план, и сегодня политики, общественные деятели, не только внутри страны, но и иностранные, пытаются стать коммуникаторами, проводниками этого нового плана, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Сами по себе эти новые планы – они как капли. Они, по большому счету, ни на что не влияют, но это сегодня уже напоминает поток, который начинает серьезно влиять и формировать отношение американского истеблишмента, новой администрации к украинскому кризису", – сказал эксперт.

По его мнению, эта конкуренция за близость, за попытку понять, прочувствовать настроения новой американской администрации, она и обуславливает, с одной стороны, количество этих планов.

"А с другой стороны, и в обществе, и в политикуме есть рациональное понимание, что нынешний изоляционизм, который предлагается президентом Украины, негибкость иррациональных позиций, они ведут только к усугублению кризиса в Украине, к декапитализации всей страны и в политическом, и в финансовом плане. Все теряют – от олигархов до простых граждан, стоимость недвижимости которых серьезно провалилась. И это тоже в какой-то мере попытка разрешить эту позицию", – сообщил Бортник.

Политолог подчеркнул, что эти планы сами по себе по большому счету даже планами назвать сложно – "это какие-то определенные идеи, но они демонстрируют, что, все же, переосмысление украинского кризиса началось уже в полной мере в Украине".

"И то, что эти планы были практически невозможны в 2014 году… Хотя я одним из первых предлагал тогда крымский кондоминимум – то есть совместное управление Крымом, – но тогда их практически не слышали. А сегодня общество дозревает в крайнем случае до какой-то реакции на эти планы", – добавил эксперт.

В целом, считает он, эти планы – маркеры переосмысления элитарного, социального кризиса, отношений с Россией, и ситуации на Востоке.

"Но в нашей стране как всегда общество и представители истеблишмента – впереди государства и впереди власти. Власть как всегда не успевает, как всегда находится где-то в хвосте, в плену своих иллюзий", – подытожил Руслан Бортник.