Порошенко: признав паспорта ЛДНР, Россия нарушила международное право

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США прокомментировал признание Россией "паспортов", выданных самопровозглашенными республиками на Донбассе.

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"Я проинформировал вице-президента о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. ЛНР и ДНР. Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права, и символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности", — сказал Порошенко, передает "112 Украина".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в этих районах.