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    Политика

    Порошенко: признав паспорта ЛДНР, Россия нарушила международное право

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    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (31)

    (обновлено: )31406
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США, признание документов ЛДНР произошло "цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности".
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США прокомментировал признание Россией "паспортов", выданных самопровозглашенными республиками на Донбассе.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мюнхенская конференция. Украина чужая на ней — Бортник

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    "Я проинформировал вице-президента о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. ЛНР и ДНР. Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права, и символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности", — сказал Порошенко, передает "112 Украина".

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в этих районах.

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