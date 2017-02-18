Народное вече в Киеве: "Жизнь становится хуже, а власть крадет еще больше"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что основные массовые мероприятия, посвященные годовщине расстрелов на Майдане, пройдут на следующей неделе, подготовка к ним началась уже в эти выходные.

Меры безопасности

Киевляне и гости столицы, гулявшие с утра в субботу в окрестностях Крещатика, не могли не заметить повышенных мер безопасности. Рамки металлоискателей, непривычно большое количество бойцов Нацгвардии, полицейские с собаками — все говорило о том, что власти со всей серьезностью подошли к памятным мероприятиям.

Что, впрочем, неудивительно, ведь субботу в центре Киева были запланированы по меньшей мере шесть массовых акций при заявленном участии более 25 тысяч человек.

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Хотя, по большому счету, организаторов, подавших заявки на проведение мероприятий, смело можно назвать оптимистами. Почтить память Небесной сотни и поговорить о наболевшем на Майдан пришло от силы человек триста-четыреста.

Да и то их основную массу составили пенсионеры и простые зеваки, от которых вряд ли могла исходить какая-то угроза безопасности. Не исключено, что свою роль в малочисленности мероприятий сыграла погода. С утра в центре моросил противный дождь, поэтому, например, Народное вече, назначенное на 12:00, собрало совсем немного народа.

Малоинтересной акция с участием простого народа оказалась и для политиков — из более-менее узнаваемых поскорбеть пришли только нардеп от БПП Виктор Кривенко и лидер Конгресса украинских националистов Степан Брацюнь. Тем не менее, для большинства собравшихся имена и лица этих людей мало интересовали. Равно как и происходящее на импровизированной сцене.

Начавшаяся под аккомпанемент дождя заупокойная панихида священников "Киевского патриархата" совершенно не мешала народу обсуждать вещи, которые по прошествии трех лет Майдана стали самыми главными.

Страхи президента

Неудивительно, что под основную раздачу попали те, кто, воспользовавшись негодованием народа, занял места в просторных кабинетах власти. Из эмоциональных разговоров было ясно — главным виновником всех бед титульной нации сегодня является президент Петр Порошенко.

"Чего можно было ждать от этого жида Порошенко? Ведь с самого начала было понятно, что он будет грабить страну", — доносилось с одного фланга.

"Сейчас Порошенко дрожит и панически боится разгона блокады на Донбассе. Ведь если он это сделает, получит то же самое, что три года было на Майдане со студентами. Люди ему этого не простят", - говорили с другого.

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Получала на орехи от недовольной толпы и "бездействующая Верховная Рада", в которой, по словам пенсионера в серой кепке, семьдесят процентов депутатов "обслуживают интересы России".

"Да причем здесь Россия? Оставьте вы уже ее в покое, — не соглашался с собеседником мужчина помоложе. — Главная беда — это монопололизм, который порождает Ахметовых и Фирташей, а они, в свою очередь, доят всю страну. Ребята гибнут на Донбассе, а власти борются с блокадой, которая мешает Ахметову зарабатывать".

Система Януковича

Панихида тем временем подходила к концу, хотя, по большому счету, церковников слушали единицы. В толпе, пройдясь по теме непомерных тарифов, снова вернулись к персоне президента.

"О чем можно говорить, если один человек, как какой-то барыга, прибрал к рукам все: и парламент, и силовиков, и суды. Да еще и "кондитеркой" приторговывает", — возмущался один из патриотов.

"Они просто усовершенствовали систему Януковича. Жизнь становится все хуже, а они крадут еще больше", — негодовал еще один побратим.

По заветам Франклина

То, о чем участники Народного вече говорили в толпе между собой, позже стало проскальзывать и в словах выступавших со сцены. Не стесняясь крепких выражений, лидеры движения на весь Майдан клеймили власть, особое внимание сосредоточив на этническом происхождении ее представителей.

"Еще Франклин говорил: Если вы допустите евреев к власти, то они разрушат всю страну. То же самое произошло и у нас, — негодовал парень с гитарой. — Как мы могли передать власть неукраицам и бездарям, которые ср…ть хотели на Украину?!".

Возмущались митингующие и отсутствием должного расследования расстрелов на Майдане. Один из выступающих привел в пример Нюрнбергский процесс, который за полгода наказал виновных в преступлениях нацистской Германии.

"У нас же три года одни прикрывают других, и ничего не меняется", — констатировал мужчина.

Марш Дебальцево

Относительно спокойно было и на стартовавшем двумя часами позже Марше чествования защитников Дебальцево. Поучаствовать в акции, в основном, пришли люди в военной форме, которых насчитывалось с полтысячи.

Стоит отметить, что марш проходил без политических лозунгов — под знаменами боевых соединений, бригад, батальонов, которые принимали участие в событиях в Дебальцево.

Пройдя колонной от Крещатика, участники завершили марш на Софийской площади, где также состоялся памятный концерт звезд украинской эстрады.