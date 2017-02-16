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    МИД ФРГ: "нормандский формат" обсудит пути прекращения огня

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (25)

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    По словам главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в рамках "нормандского формата" планируется обсудить, как можно в действительности реализовать режим прекращения огня.
    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Участники заседания в "нормандском формате", которое пройдет "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, обсудят пути реального прекращения огня в Украине, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В рамках "нормандского формата" мы хотим обсудить, как можно в действительности реализовать режим прекращения огня", — сказал Габриэль журналистам по итогам первого пленарного заседания форума, которое прошло в закрытом режиме.

    Мюнхенская конференция пройдет с 17 по 19 февраля. По словам министра, ранее в переговорах с российским главой МИД Сергеем Лавровым стороны обсудили "резкий рост гибели людей в Украине", который имел место в последнее время.

    анее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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