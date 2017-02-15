Встреча в "нормандском формате" запланирована на 18 февраля - Климкин

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что на 18 февраля предварительно запланирована встреча глав МИД "нормандской четверки", после которой может состояться встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США.

"Как вы знаете, на субботу предварительно запланирована министерская встреча в "нормандском формате", как раз встреча президента, как я понимаю, с вице-президентом США будет после того, то есть происходит очень много взаимодействия, очень много движений по координации", — сказал Климкин в интервью проекту "Голос Америки", программа которого вышла в эфир "5 канала" в среду вечером.

Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер ранее сообщил, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль пригласил своих коллег из Франции, России и Украины провести встречу "нормандского формата" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в "нормандском формате" по Украине в Мюнхене планируется 18 февраля.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.