На "нормандской встрече" обсудят отвод вооружений в Донбассе - МИД ФРГ

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Главы МИД стран "нормандской четверки" на переговорах на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудят возвращение к режиму прекращения огня в Донбассе и отвод тяжелых вооружений, заявил в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер.

"Поводом (для встречи) стала эскалация вокруг Авдеевки неподалеку от Донецка, речь должна идти о возвращении к режиму прекращения огня и отводе частей и тяжелых вооружений от линии соприкосновения", — сказал Фишер.

"Кроме того, министры хотят обсудить дальнейшие шаги в реализации минских соглашений", — добавил он.

В среду Фишер сообщил, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль пригласил своих коллег из Украины, Франции и России провести встречу "нормандского формата" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в "нормандском формате" по Украине в Мюнхене планируется 18 февраля.