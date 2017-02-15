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    Политика

    На "нормандской встрече" обсудят отвод вооружений в Донбассе - МИД ФРГ

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (749)

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    Как отметил представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, поводом для встречи глав МИД стран "нормандской четверки" стала эскалация вокруг Авдеевки. Также министры обсудят дальнейшие шаги в реализации минских соглашений.
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Главы МИД стран "нормандской четверки" на переговорах  на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудят возвращение к режиму прекращения огня в Донбассе и отвод тяжелых вооружений, заявил в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер.

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    "Поводом (для встречи) стала эскалация вокруг Авдеевки неподалеку от Донецка, речь должна идти о возвращении к режиму прекращения огня и отводе частей и тяжелых вооружений от линии соприкосновения", — сказал Фишер.

    "Кроме того, министры хотят обсудить дальнейшие шаги в реализации минских соглашений", — добавил он.

    В среду Фишер сообщил, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль пригласил своих коллег из Украины, Франции и России провести встречу "нормандского формата" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в "нормандском формате" по Украине в Мюнхене планируется 18 февраля.

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