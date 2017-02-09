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    Политика

    Климкин назвал возможную дату встречи глав МИД "нормандской четверки"

    (обновлено: )38901
    По словам главы МИД Украины, встреча может пройти 17 февраля, украинская сторона ведет консультации "с немецкими друзьями, французскими друзьями, каким образом организовать встречу".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что рассматривается возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) на полях саммита G20 17 февраля.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Без перспектив, хотя... Политолог о встрече глав МИД "нормандской четверки"

    "Мы ведем консультации с немецкими друзьями, французскими друзьями, каким образом организовать встречу. Возможно, это будет встреча на уровне министров иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций, одна из них — это 17 февраля на полях G20", — сказал Климкин на брифинге в четверг.

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    Он считает такой вариант "неплохим" для Киева, поскольку позволяет проинформировать о ситуациях в Донбассе и других министров G20.

    Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что немецкое внешнеполитическое ведомство ведет подготовку к встрече министров иностранных дел "нормандского формата" 16 или 17 февраля "на полях" встречи глав МИД "Большой двадцатки" в Бонне.

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