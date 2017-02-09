Климкин назвал возможную дату встречи глав МИД "нормандской четверки"

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что рассматривается возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) на полях саммита G20 17 февраля.

"Мы ведем консультации с немецкими друзьями, французскими друзьями, каким образом организовать встречу. Возможно, это будет встреча на уровне министров иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций, одна из них — это 17 февраля на полях G20", — сказал Климкин на брифинге в четверг.

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Он считает такой вариант "неплохим" для Киева, поскольку позволяет проинформировать о ситуациях в Донбассе и других министров G20.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что немецкое внешнеполитическое ведомство ведет подготовку к встрече министров иностранных дел "нормандского формата" 16 или 17 февраля "на полях" встречи глав МИД "Большой двадцатки" в Бонне.