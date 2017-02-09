МИД сообщил о работе над встречей в "нормандском формате"

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Идет работа над результативностью возможной встречи в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне министров иностранных дел, передает в четверг агентство УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По данным агентства, МИД Украины "получил предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел".

"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной", — сообщили агентству в МИД.

В среду представитель МИД Германии Мартин Шефер не исключил проведения встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по украинскому урегулированию "на полях" предстоящей 16-17 февраля в Бонне встречи глав МИД стран G20. В то же время он заявил, что точно подтвердить встречу не может.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.