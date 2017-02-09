МИД ФРГ: выборы в Донбассе пройдут лишь после согласования их модальности

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Выборы на востоке Украины могут состояться лишь тогда, когда обе стороны конфликта достигнут понимания в вопросе их модальности, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Ранее во вторник посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов парламента, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция не соответствует минским соглашениям. Депутаты также заявили о намерении бойкотировать прием, который проводит во вторник посольство Германии в Украине в связи с 25-летием открытия посольства в стране.

"Конечно, такие региональные выборы, по условиям минских соглашений, только тогда могут быть проведены, когда обе стороны достигнут понимания по их модальности", — цитирует слова дипломата агентство "Укринформ".

Он заявил, что не видит противоречия в словах посла ФРГ Райхеля и официальной позицией Берлина. "Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украине суверенитет над всей ее территорией… На это направлены и минские договоренности", — отметил представитель МИД, добавив, что процесс региональных выборов — важный шаг по восстановлению демократии и верховенства права в этой части Украины.

Дипломат подчеркнул, что, по соглашениям, восстановление контроля над украинско-российской границей должно стать завершением процесса, который состоит из 13 пунктов.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.