РФ: расширение нормандского формата не ускорит урегулирование в Украине

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Расширение нормандского формата не ускорит урегулирование кризиса в Украине, считает постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Что касается расширения нормандского формата, не думаю, что пока это как-то ускорит урегулирование в Украине, скорее, может быть, украинское партнеры будут заинтересованы за счет западного влияния усилить свои позиции и попытаться перестроить всю логику политического урегулирования, которая замкнута на минском комплексе мер", — заявил Лукашевич в интервью телеканалу "Россия-24".

Отвечая на вопрос о сообщениях о возможности расширения нормандского формата, с включением в его состав США и других стран, Лукашевич отметил, что "в ОБСЕ эта тема не обсуждается, потому что нормандский форма" — это более высокая степень взаимодействия четырех государств, это весьма важный инструмент, который помогает решать проблемы украинского урегулирования".

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.