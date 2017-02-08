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    Политика

    Берлин допускает переговоры глав МИД "нормандской четверки" на встрече G20

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (669)

    (обновлено: )21001
    Как сообщил глава МИД ФРГ Мартин Шефер, на данный момент ведутся переговоры по встрече глав МИД "нормандского формата" с партнерами в Париже, Москве и Киеве.
    Встреча глав МИД нормандской четверки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Проведение встречи глав МИД стран "нормандской четверки" возможно на "на полях" предстоящей 16-17 февраля в Бонне встречи глав МИД стран G20, сообщил представитель МИД Германии Мартин Шефер.

    Напряженная ситуация в Авдеевке
    GENYA SAVILOV/AFP
    Напряженная ситуация в Авдеевке

    "Это возможно", — сказал Шефер журналистам в Берлине в среду. В то же время он сказал, что точно подтвердить встречу не может.

    "Мы ведем переговоры в "нормандском формате" с нашими партнерами в Париже, Москве и Киеве о целесообразности такой встречи", — добавил он.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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