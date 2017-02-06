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    "Оппозиционный блок" намерен инициировать встречу "нормандского формата"

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (607)

    (обновлено: )95
    По словам лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, партия будет инициировать встречу в "нормандского формате" как можно быстрее, как минимум в рамках министров иностранных дел, для того, чтобы были приняты решения о приостановке боевых действий.
    Юрий Бойко
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" намерена инициировать в ближайшее время встречу в "нормандском формате" как минимум на уровне глав МИД для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил в воскресенье лидер партии Юрий Бойко.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
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    "Мы видим, что не срабатывает минский формат, на этой неделе он не сработал, поэтому мы будем инициировать встречу в "нормандского формате" как можно быстрее, как минимум в рамках министров иностранных дел, для того, чтобы были приняты решения о приостановке боевых действий, разведении воинских частей и сделан анализ о том, когда будет подготовлена дорожная карта", — заявил Бойко в эфире программы "Подробности недели" телеканала "Интер".

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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