Мюнхенская конференция. Украина чужая на ней — Бортник

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В немецком Мюнхене 17 февраля стартовала конференция по безопасности, на которую пригласили также президента Украины Петра Порошенко. В ходе своей речи глава государства, в частности, обвинил российское руководство в "ненависти к Украине" и заявил, что "сделка с Путиным без участия Украины усугубит ситуацию в Донбассе".

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что по мюнхенской конференции будет видно, как изменилась европейская политика после прихода на пост президента США Дональда Трампа.

"Давос дал ощущение растерянности в бизнес-элитах, а Мюнхен даст понимание того, как перестраивается эта мировая архитектура на фоне новой позиции США и в отношении ЕС, его существования, в отношении финансирования НАТО, новых договоренностей между США и Израилем и США и Великобританией", — отметил эксперт на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Но Украина на этом празднике жизни – чужая, "мы поехали туда голыми и босыми", добавил политолог.

"Мы (Украина) не везем туда рациональных предложений, которые позволили бы вернуться за стол переговоров", — отметил Бортник.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что урегулирование кризиса в Украине зашло в тупик, а ответственность лежит как на ополченцах Донбасса, так и на Киеве.

Заявление Эйро прокомментировал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Оно (заявление) демонстрирует изменение позиции Франции и, возможно, Германии. Есть основания полагать, что Франция и Германия готовы предложить не только дорожную карту выполнения минских соглашений, но и новый подход к оценке событий в Донбассе. Если раньше мы были жертвой, во всем правы, честны и непорочны, а теперь часть ответственности возлагается и на Киев, и к этому надо быть готовыми. А наша дипломатия, видимо, к этому не готова", – сказал эксперт.

Эксперт продолжил, что сейчас президент Порошенко поехал в Мюнхен, затем – на заседание Совета безопасности 21 февраля в Нью-Йорке "и дальше, очевидно, на эту министерскую встречу в "нормандском формате" мы едем с абсолютно бескомпромиссной, вообще не предполагающей компромисса позицией, которая сейчас особенно уязвима".

"Уязвима, потому что нам будет предложена несколько измененная концепция того, что происходит у нас и что будет необходимо делать в частности для реализации минских соглашений, а в первую очередь для разведения сторон в Донбассе", – подытожил Рудяков.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не ожидает прорыва от встречи глав МИД в "нормандском формате", которая состоится 18 февраля в Мюнхене.