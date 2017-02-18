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    Мюнхенская конференция. Украина чужая на ней — Бортник

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    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (25)

    (обновлено: )109360
    Украинская делегация не везет с собой на конференцию по безопасности рациональных предложений, которые позволили бы стране вернуться за стол переговоров, отмечают эксперты.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В немецком Мюнхене 17 февраля стартовала конференция по безопасности, на которую пригласили также президента Украины Петра Порошенко. В ходе своей речи глава государства, в частности, обвинил российское руководство в "ненависти к Украине" и заявил, что "сделка с Путиным без участия Украины усугубит ситуацию в Донбассе".

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    Конференция по политике безопасности в Мюнхене. День первый

    Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что по мюнхенской конференции будет видно, как изменилась европейская политика после прихода на пост президента США Дональда Трампа.

    "Давос дал ощущение растерянности в бизнес-элитах, а Мюнхен даст понимание того, как перестраивается эта мировая архитектура на фоне новой позиции США и в отношении ЕС, его существования, в отношении финансирования НАТО, новых договоренностей между США и Израилем и США и Великобританией", — отметил эксперт на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Но Украина на этом празднике жизни – чужая, "мы поехали туда голыми и босыми", добавил политолог.

    "Мы (Украина) не везем туда рациональных предложений, которые позволили бы вернуться за стол переговоров", — отметил Бортник.

    Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что урегулирование кризиса в Украине зашло в тупик, а ответственность лежит как на ополченцах Донбасса, так и на Киеве.

    Заявление Эйро прокомментировал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

    "Оно (заявление) демонстрирует изменение позиции Франции и, возможно, Германии. Есть основания полагать, что Франция и Германия готовы предложить не только дорожную карту выполнения минских соглашений, но и новый подход к оценке событий в Донбассе. Если раньше мы были жертвой, во всем правы, честны и непорочны, а теперь часть ответственности возлагается и на Киев, и к этому надо быть готовыми. А наша дипломатия, видимо, к этому не готова", – сказал эксперт.  

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    Эксперт продолжил, что сейчас президент Порошенко поехал в Мюнхен, затем – на заседание Совета безопасности 21 февраля в Нью-Йорке "и дальше, очевидно, на эту министерскую встречу в "нормандском формате" мы едем с абсолютно бескомпромиссной, вообще не предполагающей компромисса позицией, которая сейчас особенно уязвима".

    "Уязвима, потому что нам будет предложена несколько измененная концепция того, что происходит у нас и что будет необходимо делать в частности для реализации минских соглашений, а в первую очередь для разведения сторон в Донбассе", – подытожил Рудяков.

    Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не ожидает прорыва от встречи глав МИД в "нормандском формате", которая состоится 18 февраля в Мюнхене.

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