Сделка с Путиным без участия Украины усугубит ситуацию в Донбассе - Порошенко

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при участии Киева, заявил президент Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Моя мысль очень ясна — ничто не должно решаться по Украине без нас. Любая сделка с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным без участия Украины лишь усугубит ситуацию", — сказал Порошенко.

В связи с этим украинский президент в очередной раз призвал страны Запада не снимать и не ослаблять санкции в отношении РФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции, что трое украинских военных и один мирный житель погибли в Донбассе за последние сутки.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.