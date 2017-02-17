наверх
17.02.201721:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Сделка с Путиным без участия Украины усугубит ситуацию в Донбассе - Порошенко

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (17)

    (обновлено: )26506
    Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции в очередной раз призвал страны Запада не снимать и не ослаблять санкции в отношении России.
    Петр Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при участии Киева, заявил президент Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Порошенко в Мюнхене: мы не готовы сдаться и отдать нашу страну. Видео
    5 канал на Youtube
    Порошенко в Мюнхене: мы не готовы сдаться и отдать нашу страну

    "Моя мысль очень ясна — ничто не должно решаться по Украине без нас. Любая сделка с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным без участия Украины лишь усугубит ситуацию", — сказал Порошенко.

    В связи с этим украинский президент в очередной раз призвал страны Запада не снимать и не ослаблять санкции в отношении РФ.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции, что трое украинских военных и один мирный житель погибли в Донбассе за последние сутки.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рудяков: блокада Донбасса - это даже не театр, а цирк абсурда
    Блокада Донбасса. Разгон?
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Мюнхенская конференция: встречи и заявления
    Руслан Бортник
    Годовщина расстрела Майдана
    Флаг Италии
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений