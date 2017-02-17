Порошенко в Мюнхене обвинил Путина в "ненависти к Украине"

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российское руководство в "ненависти к Украине".

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"Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) глубоко и искренне ненавидит Украину. Он отрицает идентичность украинского народа, я знаю это… Он не видит для Украины никакого места на политической карте Европы… Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это", — заявил Порошенко.

Ранее президент РФ выразил уверенность, что "рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной".

Также Путин заявлял, что русские и украинцы – это один народ, который сначала разделили, а потом стравили, но выход из этой ситуации обязательно будет найден.

Ранее президент Порошенко заявил, что решение конфликта в Донбассе без участия Киева невозможно. Все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при участии Киева.