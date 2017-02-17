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    Политика

    Порошенко в Мюнхене обвинил Путина в "ненависти к Украине"

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (17)

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    По словам президента Петра Порошенко, президент России Владимир Путин отрицает идентичность украинского народа и не видит для Украины никакого места на политической карте Европы.
    Выступление Петра Порошенко на форуме в Мюнхене
    @STsegolko

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российское руководство в "ненависти к Украине".

    Порошенко в Мюнхене: мы не готовы сдаться и отдать нашу страну. Видео
    5 канал на Youtube
    Порошенко в Мюнхене: мы не готовы сдаться и отдать нашу страну

    Смотрите также: Конференция по политике безопасности в Мюнхене. День первый

    "Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) глубоко и искренне ненавидит Украину. Он отрицает идентичность украинского народа, я знаю это… Он не видит для Украины никакого места на политической карте Европы… Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это", — заявил Порошенко.

    Ранее президент РФ выразил уверенность, что "рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной".

    Также Путин заявлял, что русские и украинцы – это один народ, который сначала разделили, а потом стравили, но выход из этой ситуации обязательно будет найден.

    Ранее президент Порошенко заявил, что решение конфликта в Донбассе без участия Киева невозможно. Все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при участии Киева.

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