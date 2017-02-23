"Самопомич" отправляется в Донбасс в поддержку блокады

Скриншот Facebook фракции "Самопомич"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Депутаты фракции "Самопомич" в Верховной Раде намерены отправиться на восток страны, чтобы поддержать организаторов блокады железнодорожного сообщения с Донбассом, заявил во время заседания парламента в четверг глава фракции Олег Березюк.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

По словам Березюка, "Самопомич" подготовила закон "Об оккупированной территории", в том числе предусматривающий запрет торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, однако его нет в повестке дня на четверг.

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"Страх перед собственниками парламента и перед олигархическими собственниками не позволил сегодня, чтобы мы его (законопроект – Ред.) рассмотрели. Сегодня большинство фракции "Самопомочи" именно сейчас отсюда отъезжает к парням на восток, чтобы стать рядом с ними и показать, что "торговля на крови" колонизирует украинское государство", — заявил Березюк, выступая в Раде.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.