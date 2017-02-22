Марш достоинства: снести "власть барыг", чтобы добиться власти для себя

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Широко разрекламированный марш националистов 22 февраля в Киеве производил впечатление, пока колонны шли по улице Институтской: море знамен, дым, непрерывное скандирование: "Слава Украине! — Героем слова! — Смерть врагам! — Украина превыше всего!" (появились и новые кричалки, даже что-то из Дюма: "Один за всех, все за одного!"…). Но когда участники марша подошли к Верховной Раде, стало ясно, что людей не так уж и много — тысяч пять-шесть, но вовсе не "десятки тысяч", как обещали организаторы.

Это уже пятый день мемориально-протестных мероприятий в честь трехлетия "евромайдана" в Киеве. Все эти дни на столичных улицах дежурили тысячи полицейских, правительственный квартал был оцеплен, улицы перекрыты металлическими заборами, проходящих досматривали — все эти усиленные меры безопасности оправдывали опасностью терактов и провокаций.

Смотрите также: Марш в центре Киева: дымовая завеса по пути к Раде

Есть и другие страхи. Накануне в Раде депутат-"свободовец" Андрей Ильенко пригрозил: к парламенту придут десятки тысяч людей, и это поможет "кому-то немного прочистить мозги, и они задумаются, что нужно работать на благо украинского народа".

"Но для тех, кто не поймет, наверное, действительно подойдет вариант убираться долой и дать дорогу тем, кто может взять ответственность за страну в свои руки", — заявил Ильенко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш национального достоинства в Киеве

СМИ сообщали о том, что в зоне АТО распространялись листовки с призывом "идти на Киев". Во вторник СБУ сообщила о задержании в Одессе военнослужащего ВСУ, который подозревается в том, что приобрел 12 автоматов и собирался доставить их на Майдан как раз в день "Национального марша".

Но, как ни странно, сложилось впечатление, что меры безопасности именно 22 февраля ослабили: исчезли сетки-заборы, на выходе из станции метро "Крещатик" полицейские лишь выборочно просили показать, "что в сумке?".

Участники марша группами двигались к Майдану, на ходу разворачивали флаги и транспаранты. На плакатах можно было прочитать требования социальной и национальной справедливости, требования не продавать землю, вернуть стратегические предприятия "в собственность народа".

Сформировали колонну, направились вверх по Институтской к мемориалу Небесной сотне и дальше, к администрации президента. Здесь стало понятно: если меры безопасности и ослабили, то только не возле АП. Подходы к зданию преграждала цепь правоохранителей, за ними виднелись полицейские автобусы, спецтехника.

Впрочем, в гости к президенту участники марша не рвались. Остановились у здания Нацбанка. Кто-то произнес краткий спич: "идет война, патриоты гибнут", а кто-то наживается — "три года войны, три года работы Липецкой фабрики!". И передали Порошенко "сладкий привет" — муляж конфеты и символический железнодорожный билет "от Киева до Липецка".

Смотрите также: "Нам хватит смелости самораспустить Раду". Ультиматум Билецкого

Затем протестующие прошли до Крепостного переулка (здесь перед марширующими шли специалисты взрывотехнической службы, с усталыми на вид овчарками, проверяли припаркованные автомобили), свернули на улицу Грушевского и вскоре заполнили Конституционную площадь перед зданием Рады (окруженного плотным кольцом полиции) и часть Мариинского парка.

Под крики — "революция!.. революция!…" — зажигают файеры и дымовые шашки, парк буквально тонет в дыму. Но день ветреный, вскоре дым уносит.

РИА Новости Украина Евгений Котенко В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС

У деревянного креста в парке молились две женщины. Участники митинга уделили и им внимание. "Это церковная оккупация, — заявила одна из активисток. — Это Московский патриархат, они молятся за Путина!". Впрочем, какого-то развития эта тема не получила.

На трибуну поднялись организаторы — лидеры "Свободы" Олег Тягнибок, "Правого сектора" Андрей Тарасенко, "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

Опытный в общении с массами Тягнибок произнес достаточно зажигательную речь, не сказав, по существу, ничего нового. Если кратко: три года тому назад Януковича свергли, Майдан был завершен, но "революция достоинства" — продолжается, потому что у власти оказались… "барыги". Как такое могло произойти, оратор не уточнил. Но заявил: объединенные силы националистов требуют досрочных выборов как парламента, так и президента. По его словам, националисты сами готовы рулить страной, поскольку "внутренне чувствуют", что нужно делать.

Тягнибок добавил, что парламент нельзя считать легитимным, поскольку там "коалиция, которая юридически не имеет силы". Он сообщил, что сегодня "рабочий день, страна в войне", а депутатов в зале "практически нет" — испугались и попрятались.

"Эта власть еще более стала олигархичной, коррупцию не побороли, над люстрацией поиздевались…", — заявил политик. Он отметил, что власть "бездарно ведет войну", раскритиковал минские соглашения и заявил, что мира можно достичь, только "силовой победой". В общем, всех гнать! Но сначала нынешние нардепы должны принять закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками и закон об импичменте президенту…

Лидер "Свободы" заявил, что именно единства националистов "боится власть барыг" — а вот украинское общество "ждет появления такой силы".

Тягнибок огласил "ультиматум власти" (позднее его зачитали и в Раде): во-первых, никакой торговли с "оккупированной территорией", и никакой торговли "с Московией". Во вторых, не продавать стратегические предприятия, а те, что уже продали — национализировать. В-третьих, забыть о продаже земли.

Он также вспомнил о том, что у студентов "отобрали стипендии" и заявил, что идет "уничтожение украинской нации, это есть геноцид, внутренний геноцид Украины". Но украинцы больше не будут терпеть, заверил Тягнибок.

"Мы можем не только скинуть эту власть барыг, не только остановить кремлевских карликов на востоке, мы можем изменить мир. Мы нация, доказавшая, что мы можем и хотим. Мы продемонстрировали свои европейские стремления и теперь должны доказать, что мы изменим эту страну и весь мир в лучшую сторону", — заявил лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко.

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что в результате Майдана "выбросили одного подонка-президента и его клику…. но появился такой же — или даже хуже, потому что прикрывается патриотическими лозунгами и живет на нашей крови". Но пообещал: для них (для негодяев) все только начинается. В зале Рады лидер "НК" обвинил "клику миллионеров", президента, правительство и большинства нардепов в том, что они "фактически узурпировали всю власть в стране".

По словам Билецкого, украинские националисты объединят свои усилия, "чтобы противостоять вооруженному оккупанту на востоке и финансовому диктату с запада".

"Но в первую очередь, чтобы уничтожить эту власть, которая ошибочно называется украинской", — пригрозил глава "Национального корпуса".

Позже, зачитывая ультиматум в парламентском зале, Билецкий пообещал: если требования не будут выполнены, у националистов хватит сил и решимости "самораспустить эту Верховную Раду".

"Поверьте, мы это сделаем. Мы собрались для того, чтобы начать борьбу за власть", — заявил лидер "Национального корпуса".

Митингующие у здания парламента также потребовали разорвать дипломатические отношения с Россией, добиться освобождения всех пленных, снизить тарифы… Но никто из выступавших на митинге так и не объяснил, почему две "революции" не сделали Украину счастливой, а только укрепили "олигархическую власть".

По словам сотрудников полиции, закончилась акция без происшествий и инцидентов.