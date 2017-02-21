Годовщина Майдана: ожидание терактов превратилось в безумие - Шабовта

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Центр столицы во вторник находится под усиленной охраной полиции, а Крещатик и Майдан Незалежности — перекрыты. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Киева Оксана Блищик.

Вчера на подходах к центру полиция изъяла у граждан небольшой арсенал оружия. А ранее отдельные депутаты ВР заявляли, что все акции протеста, проводимые в годовщину Майдана в центре Киева, как будто имели своей целью устроить кровопролитие.

Насколько такие заявления являются обоснованными, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

"Я хотел бы, во-первых, определить, что сейчас, пожалуй, многим не нравится вообще, что Крещатик отделен практически от простых людей. Мне кажется, что это уже стало определенной традицией, когда мы действительно те вызовы и те, скажем, ожидания безопасности, которые реально существуют, и с точки зрения ожидания каких-то террористических действий, они, как правило, перегружаются политикой, политическими призывами, и поэтому перерастают уже в определенное безумие", — отметил эксперт.