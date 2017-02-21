Годовщина Майдана, день второй: вече, депутаты и изъятое оружие

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Особо не впечатлил

Акции протеста в центре Киева, приуроченные к годовщине расстрелов на Майдане, продолжаются, но пока не впечатляют ни заявленными целями, ни количеством участников.

Второй день протестов, 20 февраля, был немноголюдным и прошел относительно спокойно.

Анонсированная акция "Вставай Украина" собрала не более 500 человек. К вечеру туда подтянулся "ОУН" и нардепы Семен Семенченко с Егором Соболевым, которые вновь призвали людей подключаться к блокаде Донбасса. Но фактически этим все и ограничилось. Никто на Банковую не пошел, новых столкновений не было.

Следует отметить, что это не мешает Егору Соболеву одновременно в эфире канала ICTV заявлять о том, что сейчас не время новых Майданов, а нужные решения необходимо принимать в парламенте.

"Я считаю, что нам не нужно сейчас проводить большие майданы. Сейчас время принимать нужные решения в парламенте, но большинство из них заблокированы. Мы просим людей помочь в борьбе с торговлей с оккупантами, но делать это цивилизованно, по-украински, по-европейски", – говорил Соболев в эфире ICTV.

"Блокадное" вече и факельное шествие

В понедельник вечером на Майдане состоялось "блокадное" вече. Его участники требовали от власти прекратить торговлю с ЛДНР. Организаторы – "Штаб блокады торговли с оккупантами" анонсировали его начало на 19:00, однако началось мероприятие с опозданием – приблизительно в 19:30. Участие в вече приняли трое нардепов – Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Егор Соболев, а также руководитель "ОУН" Николай Коханивский.

Вече в Киеве завершилось акцией памяти Героев Небесной сотни "Зажги огонь памяти". Несколько сотен человек прошли по Майдану с зажженными факелами и свечами к месту гибели героев.

Сначала участники акции скандировали "Революция", а также "Слава" тем, кто погиб во время Революции Достоинства.

Колонну сопровождали правоохранители.

Граната, взрывпакет, ножи

Как сообщалось, в эти дни в центральной части столицы усилена охрана общественного порядка, в правительственном квартале в Киеве дежурят несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии. Кроме того, силовики установили кордон на улице Банковой, где расположена Администрация президента Украины и не пускают туда никого.

Накануне полиция сообщила об изъятии у киевлян светошумовой гранаты и взрывпакета, а также пистолета.

"На улице Михайловской на фильтрационном пункте был остановлен киевлянин, 1959 года рождения. У мужчины полицейские изъяли перемотанную скотчем светошумовую гранату и предмет, похожий на петарду. Кроме этого, к гранате прикреплены также шурупы и другие металлические предметы", – рассказали в полиции.

По данным полиции, у мужчины на Крещатике правоохранители во время проверки изъяли предмет, похожий на взрывной пакет, на место происшествия были вызваны сотрудники взрывотехнической службы.

Полиция также изъяла стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Согласно сообщению, еще у двух мужчин забрали штык-нож и охотничий нож. Кроме того, сотрудники полиции у 18-летнего местного студента обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет с явными признаками переделки под боевое оружие. Его изъяли и направили на проведение экспертизы.

Неспокойный вторник

Во вторник с утра у здания Рады начался митинг нескольких сот сторонников торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР; митингующие требуют узаконить блокаду.

В митинге принимают участие члены ОУН, представители партии "УКРОП", а также бойцы добровольческих батальонов. Большинство демонстрантов одеты в камуфляжную форму и держат флаги своих организаций, а также национальные флаги. Митингующие выступают со сцены, которая установлена возле парламента, требуют узаконить торговую блокаду Донбасса.

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Охрану общественного порядка возле парламента обеспечивают несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии. Возле здания Рады стоят несколько автобусов полиции и автомобилей Нацгвардии, а также скорой и пожарные автомобили. Обстановка на митинге спокойна.

Кроме того, в центральной части столицы несколько десятков человек принимают участие в акциях, приуроченных к третьей годовщине гибели людей в ходе протестов на Майдане Незалежности в 2014 году. В основном люди находятся на Майдане. Также в центре Киева находятся небольшое количество силовиков.

Въезд в Киев усиленно патрулируют

Тем временем, Нацгварлия перешла на усиленный режим работы на столичном КПВВ по Житомирской трассе для предотвращения провокаций.

"Мы работаем в усиленном режиме вместе с Нацгвардией, останавливаем подозрительные автомобили на предмет запрещенных или опасных вещей для того, чтобы выявить возможные провокации в Киеве. Случаи были", – цитирует одного из полицейских "112 Украина".

Патрулирование продлится до 22 февраля включительно.