"Надежды были напрасными": вече и митинг на Майдане

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Мемориальные мероприятия по случаю трехлетия Евромайдана продолжаются в Киеве в условиях повышенных мер безопасности: центр перегорожен металлическими сетками-оградами, на входе людей выборочно осматривают, на станциях метро – полицейские с собаками. Власть явно опасается массовых протестов.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Вече в Киеве в годовщину Евромайдана

Но акции пока не слишком многолюдны. Вечером в понедельник на вече в поддержку торговой блокады Донбасса собралось несколько сотен человек, но нужно учитывать, что часть из них пришли на другое мероприятие – на митинг в память о погибших на Майдане.

Атошников поразила плитка на Майдане

Один из организаторов митинга, глава общественной организации "Новый огонь" Дмитрий Ризниченко признал: "провокации действительно есть", вот только с чьей стороны? По его словам – со стороны власти.

"Как оказалось, наша нынешняя власть не боится нас, когда мы на фронте, более того, там, на фронте, мы для нее удобны. Власть боится нас, когда мы пытаемся повлиять как-то на состояние общества. Мы после демобилизации… Раньше мы слышали, что – вернутся хлопцы с фронта, наведут порядок. Мы вернулись и видим, что надо наводить порядок. Мы надеялись, что нас ждут", – заявил Ризниченко, выступая на митинге.

Но добавил: эти надежды были напрасными.

Активист напомнил, что до сих пор никто не наказан за расстрел "Небесной сотни", даже "на суды бесполезно ходить" – через три года после победы Евромайдана в Украине, оказывается, все еще "нет правосудия".

Те, кого Майдан привел к власти, не выполнили своих обещаний, начинают понимать участники "революции достоинства". Неужели до сих пор не понимали, кого привели? Верится с трудом.

"Вы хоть раз видели на Майдане тех людей, которые получили власть благодаря Майдану? (…) На Майдане до сих пор плитка поломана, ее не отремонтировали. Нет достойного памятника… Им (власти — Ред.) наплевать!", – констатировал оратор.

По его словам, нынешняя власть боится только одного – "боится Майдана, когда люди без их контроля собираются". Но собраться стихийно стало трудно. По словам Резниченко, в ходе подготовки акции выяснилось, что и "многие активисты под контролем" власти, и что "уличная политика – такая же грязная", а "патриотов пытаются разобщить".

Активист сообщил, что организаторы акции хотели зажечь на Майдане покрышки в знак памяти о февральских днях 2014 года, но покрышки "не дали пронести".

Объявить Донбасс "оккупированным"?

Какого-то особого единства в рядах собравшихся на площади не наблюдалось. Во время выступления Резниченко ему кричали: "Почему ты здесь выступаешь? Вече там, у стелы!". Действительно, в нескольких десятках метров вскоре началась другая акция – вече, организованное "Штабом блокады торговли с оккупантами".

Перед собравшимися выступили нардепы Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Егор Соболев, призвавшие поддержаить торговую блокаду с неподконтрольными Киеву территориями, а сами эти территории признать "оккупированными". После окончания вече участники провели шествие в сторону улицы Грушевского.

Тема торговой блокады звучала и на митинге у Верховной Рады во вторник. Эта акция оказалась чуть более массовой: поддержать организаторов блокады к парламенту подошли организованные группы под флагами партии "УКРОП" и ряда общественных организаций (в частности, ОУН). Судя по плакатам, людей привезли в Киев из разных городов.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг под Радой

Выступая на митинге, нардеп Владимир Парасюк объявил требования: освободить всех пленных и принять закон об оккупированных территориях. По его словам, если этого не сделать, то война будет длиться вечно, поскольку на ней "зарабатывают десятки и сотни миллионов гривен".

Нардеп Егор Соболев заявил, что украинская власть, торгуя с непризнанными республиками, "сама финансирует войну". Некоторые выступавшие на митинге прямо обвиняли президента Петра Порошенко и СБУ в "крышевании коррупции" и в неких "договоренностях с Ринатом Ахметовым и Виктором Медведчуком".

Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Ранее Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до двух миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.