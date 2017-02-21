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    Политика

    Золотарев: поднимать тему блокады в годовщину Майдана - аморально, но эффективно

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (483)

    (обновлено: )103
    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что участникам блокады удалось "обеспечить максимальный ангажемент".
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В День памяти Героев Небесной сотни в Киеве прошел митинг в поддержку блокады Донбасса, на котором выступил народный депутат Семен Семенченко и призвал всех желающих присоединиться к блокаде.

    Митинг прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Митинг сторонников блокады Донбасса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "С моральной точки зрения это было безусловно аморально, с политтехнологической — достаточно эффективно. Чего и добивались — обеспечить максимальный ангажемент, информационный резонанс — это получилось. Митингующие обосновали это тем, что на Майдане стояли не за то, чтобы торговать на крови. Но Майдан стоял за то, чтобы власть не крала, не врала, уважала гражданина, считалась с мнением общества. Что изменилось?" — отметил эксперт.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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