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    "Нам хватит смелости самораспустить Раду". Ультиматум Билецкого

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (492)

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    Народный депутат, лидер партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона "Азов", Андрей Билецкий во время выступления в Верховной Раде зачитал ультиматум власти от националистических сил.
    Prof.Laudeo/Youtube

    "Мы, украинские националисты, объединены. И я вам обещаю, что если вы вздумаете не выполнить (наши требования — Ред.), у нас хватит смелости, сил и решимости, самораспустить эту Верховную Раду. Поверьте, мы это сделаем! Мы собрались за то, чтобы начать борьбу за власть, чтобы она была не воровская, а украинская", — заявил Андрей Билецкий.

    Одними из основных требования участников марша были разрыв дипотношений с Россией, прекращение сотрудничества с МВФ, мораторий на продажу земли, узаконивание блокады Донбасса, а также принятие закона об импичменте президента.

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    В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть столицы находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме. Около 10 тысяч представителей "Свободы", "Национального корпуса" и "Правого сектора" в среду провели "Марш национального достоинства" в центре Киева. 

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