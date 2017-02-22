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    Янукович призвал создать спецкомиссию СЕ по расследованию Майдана

    (обновлено: )10320
    Как заявил экс-президент Виктор Янукович, следует "потребовать от Киева" начать реальное расследование событий на Майдане и допустить к мониторингу спекомиссию и оппозицию.
    Виктор Янукович
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал мировых лидеров создать спецкомиссию Совета Европы для мониторинга расследования преступлений на акциях протеста в ходе Евромайдана.

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    Янукович обратился к президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и председателю Европарламента Антонио Таяни с письмом, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

    В нем Янукович, в частности, призывает мировых лидеров "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане".

    Он также считает необходимым потребовать от Киева начать реальное расследование событий на Майдане и допустить представителей спецкомиссии и представителей нынешней украинской оппозиции к проведению соответствующего мониторинга.

    "Вернуть мир и верховенство права в Украину можно лишь при условии объективного и открытого расследования трагических событий февраля 2014 года, которые дали толчок дальнейшей эскалации конфликта, переросшего в гражданскую войну в Украине", — уверен Янукович.

    "Со своей стороны я гарантирую предоставление всей посильной помощи в данном расследовании, как уже не раз предлагал это нынешним властям в Украине. У меня есть дополнительные сведения и доказательства, позволяющие установить реальных организаторов массовых убийств на Майдане. Учитывая нежелание нынешних властей провести объективное расследование, я готов предоставить данную информацию независимой Специальной Комиссии Совета Европы", — отметил он.

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