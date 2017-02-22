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    Политика

    Порошенко обвинил РФ в подготовке "третьего Майдана" в Украине

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (117)

    (обновлено: )464011
    По словам президента Украины, российской стороне "фронт не по зубам", и теперь она "ломает голову над тем, чтобы такого сделать, чтобы взорвалось в тылу".
    Петр Порошенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране готовился "третий Майдан" и обвинил в этом Россию.

    "Фронт не по зубам, так они ломают голову над тем, чтобы такого сделать, чтобы взорвалось в тылу. И не просто думают, а действуют. Не сами, а с помощью пятой колонны. На днях Служба безопасности Украины выявила именно таких колонистов: различные меры по дестабилизации ситуации в Украине они готовили по прямому заказу из РФ — они администрировали сайты, они собирали многосоттысячные группы под названием "украинская революция", "третий Майдан", — заявил Порошенко.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам президента, в социальных сетях искусственно распространялись призывы к "третьему Майдану" для того, чтобы спровоцировать стычки во время памятных мероприятий в годовщину гибели людей во время протестов в 2014 году.

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    В столице Украины 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана. По данным полиции, центральная часть Киева находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме.

    Отношения Киева и Москвы ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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